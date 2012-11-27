Apache OpenOffice.org Yerelleştirme Çalışmalarına Katkıda Bulunabilirsiniz.

OpenOffice.org veya yaygın söylenişi OpenOffice, SUN Microsystems'ın Oracle tarafından satın alınmasının ardından Apache Vakfı'na devredilmişti. Apache Vakfı kendi bünyesinde desteklemekte olduğu bir çok açık kaynak/özgür yazılım projesi arasına OpenOffice.org'u da dahil etmiş ve adını Apache OpenOffice.org olarak değiştirmişti. Apache Vakfı halen OpenOffice.org'un geliştirilmesine destek verirken projeleri yürütürken uygulamakta olduğu bazı kararları OpenOffice.org için de yürürlüğe koydu.
Bu kararlardan bir tanesi Apache Vakfı'nın desteklediği projelerin farklı dillere çevrilmesi ile ilgili. Apache Vakfı, prensip olarak bir yerelleştirme projesini %100 ulaşmadan yazılımın yeni sürümü ile birlikte yayınlamıyor. Diğer bir deyişle, yazılımın yerelleştirme projesi kapsamında %100 ulaşmamış olması durumunda yeni sürümü söz konusu dile çevrilmiş olarak yayınlanmıyor. Bugüne dek Apache OpenOffice.org'un yerelleştirme çalışması kapsamında %100 tamamlanmamış olan ama büyük oranda – yani grafik arayüz tamamlanmış ise – yerelleştirilmiş sürümleri yayınlamıştı. Bunlar arasında Flemenkçe, Uygur, Galce, Bulgarca, Yunanca, Türkçe ve başka bir çok dil de bulunuyor. Söz konusu dillerde yerelleştirme çalışmaları %100 olmadığı için Apache Vakfı bu dillerin %100 tamamlanması için gönüllü olarak yerelleştirme çalışmalarına katkıda bulunacak gönüllüler arıyor.
Yerelleştirme çalışmalarını yürüten gönüllülerin proje içerisindeki kritik önei de burada ortaya çıkıyor. Apache OpenOffice.org özelinde bakıldığında gönüllülerin emeği ticari yazılım geliştiren şirketlerin karlı bulmadıkları alanlardaki önemli bir gereksimini karşılamakta oldukları görülebilir. Ticari şirketlerin ilgilenmedikleri azınlıklar gibi küçük toplulukların yerel dilleri, bugün için BM tarafından tehdit altında olduğu belirlenen az sayıda insanın konuştuğu diller vb gönüllülerin çalışmaları ile bu insanların dünya ile arasındaki dijital bağı kurmalarına yardımcı olabilir. Yerelleştirme çalışmaları bunun yanında yerel yönetimlerin ve eğitim kurumları vb gereksinimlerinin de karşılanmasına yardımcı olmaktadır.
Apache OpenOffice.org bu yazının yazıldığı sırada %93 oranında yerelleştirilmişti. FreeBSD altında son sürümü olan 3.4.1 Türkçe kullanılabiliyor, ancak diğer işletim sistemlerinde ise %100 olmadığı için eski sürümleri erişilebilir durumda. Eğer İngilizce bilginize güveniyorsanız, Apache OpenOffice.org'un Türkçe yerelleştirmesinde gönüllü olarak yer alabilirim diyorsanız katkı verebilirsiniz.
Yerelleştirme çalışmalarına katkıda bulunmak istiyorsanız Apache sitesindeki ilgili sayfadan bilgi alabilirsiniz.