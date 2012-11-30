eniXma Ağustos 2007 (Arşiv)

Sayı 11 - İçindekiler:
Şifrelerinizi güvenli saklamak için korumalı cüzdan
KDE kullananlara şifrelerini konforlu ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan bir tür 'şifre kasası'.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe sözlük
Masaüstünüzde kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir sözlük.
Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
Özellikle düşük konfigürasyonlu ve eski bilgisayarlarda verimli ve hızlı çalışmaya yönelik olarak geliştirilmiş bir dosya yöneticisi.
Yazar : Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)
Geniş band internet erişiminin yaygınlaştığı günümüzde, internet radyolarını dinlemek için bağlantı kurmaya yarayan iki program.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Özgür yazılım dünyasında en çok kullanılan masaüstü ortamlarından KDE'nin birçok değişiklik ve geliştirme içeren yeni sürümü onu belki de çıkışı tarihin en çok beklenilen yazılımı yapıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
LCC + AMD + Linux + Yaratıcılık = Shrek
Sayısal ortamda film ve animasyon üreten firmaların Linux kullanması uzun zaman önce başladı ama pek bilinen bir gerçek değil.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Paketleyin, yükleyin ve paylaşın.
RPM paket sistemini kullanan Mandriva için bu paketlerin hazırlanması ne çok zor ne de çok kolay.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Çoklu görev kullanımı
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada çoklu görevler örneklerle ele alınıyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
I2C Bus
Mikroişlemcili sistemlerde sık kullanılan bir seri iletişim biçimi olarak I2C Bus kullanımı için temel programlama.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Ağustos 2007 - 4.9 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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