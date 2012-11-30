30 Kasım 2012 Cuma

eniXma Ağustos 2007 (Arşiv)

eniXma onbirinci sayısı Ağustos 2007'de yayınlandı. Bu sayıda KDE uygulaması KWallet ve KDE'nin bir sonraki sürümü olan KDE4 ile ilgili iki yazı yer alıyordu. Streamtuner ve Tunapie ile internet radyolarına erişim, sinema endüstrisinin açık/kaynak/özgür yazılım ile ilişkilerinin gelişmesi ve sinema endüstrisinde uygulama olarak yaygınlığın en çarpıcı örneği olan Dreamworks'ün animasyon filmi Shrek ve nasıl hazırlandığının öyküsü, PyQT ile hazırlanmış Sözlük yazılımı, Mandriva'da RPM paketlerinin yönetilmesi için geliştirilmiş olan için urpmi,  BASH kabuk programlama, Pic programlama yazıları yer alıyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 11 - İçindekiler:


4 - KWallet
Şifrelerinizi güvenli saklamak için korumalı cüzdan

KDE kullananlara şifrelerini konforlu ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan bir tür 'şifre kasası'.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



5 - PyQtSözlük
Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe sözlük

Masaüstünüzde kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir sözlük.

Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
7 - PCManFM Farklı, hafif ve hızlı bir dosya yöneticisi.

Özellikle düşük konfigürasyonlu ve eski bilgisayarlarda verimli ve hızlı çalışmaya yönelik olarak geliştirilmiş bir dosya yöneticisi.

Yazar : Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)




10 - Streamtuner ve TunaPie Bilgisayarınız multimedya üssü olsun

Geniş band internet erişiminin yaygınlaştığı günümüzde, internet radyolarını dinlemek için bağlantı kurmaya yarayan iki program.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)


13 - Yaklaşan KDE4 Sıradaki büyük adım

Özgür yazılım dünyasında en çok kullanılan masaüstü ortamlarından KDE'nin birçok değişiklik ve geliştirme içeren yeni sürümü onu belki de çıkışı tarihin en çok beklenilen yazılımı yapıyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



17 - DreamWorks, Linux ve Shrek
LCC + AMD + Linux + Yaratıcılık = Shrek

Sayısal ortamda film ve animasyon üreten firmaların Linux kullanması uzun zaman önce başladı ama pek bilinen bir gerçek değil.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


22 - Mandriva İçin RPM
Paketleyin, yükleyin ve paylaşın.

RPM paket sistemini kullanan Mandriva için bu paketlerin hazırlanması ne çok zor ne de çok kolay.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



36 - Kabuk Programlama: Bash - X

Çoklu görev kullanımı
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada çoklu görevler örneklerle ele alınıyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


45 - Linux'ta Pic Programlama - IX
I2C Bus

Mikroişlemcili sistemlerde sık kullanılan bir seri iletişim biçimi olarak I2C Bus kullanımı için temel programlama.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


eniXma Ağustos 2007 - 4.9 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0708.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 14:19
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