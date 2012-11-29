29 Kasım 2012 Perşembe

eniXma Haziran 2007 (Arşiv)

eniXma dokuzuncu sayısını Haziran 2007'de yayınlandı. Bu yıl eniXma LKD tarafından verilen "en iyi basılı/görsel içerik çalışması" ödülüne layık görülmüştü.  Bu sayıda KDE giriş yöneticisinin özelleştirilmesi, RPM yazılım yönetim uygulaması, PCB elektronik devre baskısı yazılımı, OpenArena oyun tanıtımı, Debian Etch 4.0 tanıtımı, MCNLive Delft ve Toronto, Ubuntu 7.04, Octave, BASH kabuk programlama, Pic programlama yazıları yer alıyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 9 - İçindekiler:


4 - eniXma'ya Ödül
LKD 'En iyi baskılı/görsel içerik çalışması ödülü'

Bir yılını doldurmadan eniXma ilk ödülünü aldı. LKD 'En iyi baskılı/görsel içerik çalışması ödülü' eniXma'nın.



5 - Size Özel Kdm
Özelleştirilmiş açılış ve kapanış.

KDE'nin açılış ve kapanış temalarının nasıl değiştirilebileceği, 'Türk Bayrağı' teması ile açıklanıyor.

Yazar: Ahmet Bagatir (biobagatir@gmail.com)



7 - RPM Paket Sistemi
Linux'ta program paketleri.

Linux'ta programlar kaynak kodun yanısıra 'paketler' halinde dağıtılırlar. Bunlardan RPM paket sistemi en yaygın kullanılanlardan birisidir.

Yazar : Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)


11 - PCB
Baskılı devre çizim programı.

Linux'ta profesyonel olarak kullanılabilecek bir baskılı devre çizim programı olarak pcb, gelişmiş özellikleri ile ele alınıyor.

Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


20 - Open Arena
Quake III yerine.

Open Arena bir online FPS oyunu olarak Linux'ta yerini almış durumda. Quake III yerine kullanılabilecek bu oyun, tek başına da oynanabiliyor.

Yazar: Ahmet Duru (duruahmet@yahoo.com)
23 - Debian 4.0 Etch
Uzun aradan sonra.

Yeni kararlı sürüm Debian 4.0 uzun bir bekleyişten sonra nihayet karşımızda.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


29 - MCNLive Delft ve Toronto
Mandriva uyumlu dağıtım.

Günümüzde dağıtımlardan çıkan dağıtımlar da yaygınlaşmaya başladı. MCNLive biraz farklı olarak türediği dağıtım ile tam uyumlu bir dağıtım olarak Delft ve Toronto sürümleri ile karşımızda.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



32 - Ubuntu 7.04 Feisty Fawn
Gelişmeye devam.

Ubuntu ve 'arkadaşları', Kubuntu, Xubuntu yeni sürüm Feisty Fawn ile gelişmeyi sürdürüyorlar.

Yazar: Gorkan Gür (seqizz@gmail.com)


34 - Octave - III

Gnuplot kullanımı.
Matematik programlarından Mathlab benzeri açık kaynak kodlu Octave programının gnuplot ile kullanımı.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org

38 - Kabuk Programlama: Bash - VIII

Hata ayıklama.

Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada hata ayıklamanın örneklerle anlatımı.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)

51 - Linux'ta Pic Programlama - VII
SPI - Seri iletişim.

Pic programlamada seri iletişim protokollerinden en kolay kullanılanlardan SPI protokolü anlatılıyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)

eniXma Haziran 2007 - 12.4 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0706.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 15:40
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