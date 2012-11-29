eniXma Haziran 2007 (Arşiv)

Sayı 9 - İçindekiler:
LKD 'En iyi baskılı/görsel içerik çalışması ödülü'
Bir yılını doldurmadan eniXma ilk ödülünü aldı. LKD 'En iyi baskılı/görsel içerik çalışması ödülü' eniXma'nın.
Özelleştirilmiş açılış ve kapanış.
KDE'nin açılış ve kapanış temalarının nasıl değiştirilebileceği, 'Türk Bayrağı' teması ile açıklanıyor.
Yazar: Ahmet Bagatir (biobagatir@gmail.com)
Linux'ta program paketleri.
Linux'ta programlar kaynak kodun yanısıra 'paketler' halinde dağıtılırlar. Bunlardan RPM paket sistemi en yaygın kullanılanlardan birisidir.
Yazar : Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)
Baskılı devre çizim programı.
Linux'ta profesyonel olarak kullanılabilecek bir baskılı devre çizim programı olarak pcb, gelişmiş özellikleri ile ele alınıyor.
Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Quake III yerine.
Open Arena bir online FPS oyunu olarak Linux'ta yerini almış durumda. Quake III yerine kullanılabilecek bu oyun, tek başına da oynanabiliyor.
Yazar: Ahmet Duru (duruahmet@yahoo.com)
Uzun aradan sonra.
Yeni kararlı sürüm Debian 4.0 uzun bir bekleyişten sonra nihayet karşımızda.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Mandriva uyumlu dağıtım.
Günümüzde dağıtımlardan çıkan dağıtımlar da yaygınlaşmaya başladı. MCNLive biraz farklı olarak türediği dağıtım ile tam uyumlu bir dağıtım olarak Delft ve Toronto sürümleri ile karşımızda.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Gelişmeye devam.
Ubuntu ve 'arkadaşları', Kubuntu, Xubuntu yeni sürüm Feisty Fawn ile gelişmeyi sürdürüyorlar.
Yazar: Gorkan Gür (seqizz@gmail.com)
Gnuplot kullanımı.
Matematik programlarından Mathlab benzeri açık kaynak kodlu Octave programının gnuplot ile kullanımı.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org
Hata ayıklama.
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada hata ayıklamanın örneklerle anlatımı.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
SPI - Seri iletişim.
Pic programlamada seri iletişim protokollerinden en kolay kullanılanlardan SPI protokolü anlatılıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Haziran 2007 - 12.4 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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