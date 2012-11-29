29 Kasım 2012 Perşembe

eniXma Temmuz 2007 (Arşiv)

eniXma onuncu sayısını Temmuz 2007'de yayınlandı. Bu sayıda KDE uygulaması olan ve Gmail e-posta hesabınızı kontrol etmek için kullanılan KCheckGmail ile GNOME e-posta, takvim, adres defteri vb uygulası olan Evolution, grafik dosyalarını düzenleme programı Imagemagick, Nintendo64 emülasyon yazılımı, Ubuntu'daki sistem yönetim araçları, Wifi yapılandırma ve kullanımı, Fedora 7 incelemesi, BASH kabuk programlama, Pic programlama yazıları yer alıyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 10 - İçindekiler:


4 - KCheckGmail
GMail yardımcınız.

GMail yaygın olarak kullanılan posta servislerinden biri. Belirli aralıklarla GMail hesabınızı kontrol edip yeni posta geldiğinde sizi uyaran bir yardımcı ister misiniz?

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


5 - Evolution
Gnome için e-posta yönetimi

Gnome masaüstü ortamının e-posta programı Evolution'ın kullanım ve ayarları.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
9 - ImageMagick
Grafiğin sihirli değneği.

Konsol ile grafik işlemleri yapılabilir mi? InageMagick'in sihirli değneği ile, evet!

Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



16 - Linux'ta Nintendo 64 Emülasyonu
Linux ile nostaljik bilgisayar

Linux içinde başka 'sanal' bilgisayarları çalıştırmak kolaydır. Bir zamanların yaygın oyun konsolu Nintendo 64 emülasyonu bunlardan birisi.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)

18 - Ubuntu'da Sistem Denetimi
Gnome araçları ile sistemi özelleştirmek

Ubuntu yaygın kullanımına karşın, toplu bir sistem düzenleme-ayarlama aracına sahip değildir. Bunun yerine kullandığı masaüstü sistemi Gnome'un araçları genellikle kullanılır.

Yazar: Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)
24 - Telsiz Ağ - Wireless - WiFi
Temel bilgiler ve Linux'ta kullanımı

Gelişen teknolojinin ürünü olarak telsiz ağ sistemleri özellikle dizüstü bilgisayarlarda temel parçalardan biri oldu. Linux'ta son gelişmelerle bu sistemler biraz ayar ve özellikle kullanılan dağıtımın araçları var ise kolaylıkla kullanılabiliyor.
                                   
                                    Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)

36 - Fedora 7
Yeni isim ile yeni sürüm.

Fedora Core artık ismini Fedora Linux olarak sürdürecek. Fedora 7 bu dönemin ilk sürümü oluyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@gmail.com)



40 - Kabuk Programlama: Bash - IX

Kabuk programlarında seçeneklerin kullanılması ve Subshell.

Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada seçenekler ve subshell örneklerle kullanımı.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org

48 - Linux'ta Pic Programlama - VII
SPI EEPROM kullanımı.

İşlemcilerde en kolay ve kullanışlı kullanıma sahip seri iletişim SPI yolunu kullanan 93C46 EEPROM belleğinin kullanımı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)

eniXma Temmuz 2007 - 11.4 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0707.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 15:52
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