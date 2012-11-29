eniXma Temmuz 2007 (Arşiv)

Sayı 10 - İçindekiler:
GMail yardımcınız.
GMail yaygın olarak kullanılan posta servislerinden biri. Belirli aralıklarla GMail hesabınızı kontrol edip yeni posta geldiğinde sizi uyaran bir yardımcı ister misiniz?
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Gnome için e-posta yönetimi
Gnome masaüstü ortamının e-posta programı Evolution'ın kullanım ve ayarları.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Grafiğin sihirli değneği.
Konsol ile grafik işlemleri yapılabilir mi? InageMagick'in sihirli değneği ile, evet!
Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Linux ile nostaljik bilgisayar
Linux içinde başka 'sanal' bilgisayarları çalıştırmak kolaydır. Bir zamanların yaygın oyun konsolu Nintendo 64 emülasyonu bunlardan birisi.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Gnome araçları ile sistemi özelleştirmek
Ubuntu yaygın kullanımına karşın, toplu bir sistem düzenleme-ayarlama aracına sahip değildir. Bunun yerine kullandığı masaüstü sistemi Gnome'un araçları genellikle kullanılır.
Yazar: Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)
Temel bilgiler ve Linux'ta kullanımı
Gelişen teknolojinin ürünü olarak telsiz ağ sistemleri özellikle dizüstü bilgisayarlarda temel parçalardan biri oldu. Linux'ta son gelişmelerle bu sistemler biraz ayar ve özellikle kullanılan dağıtımın araçları var ise kolaylıkla kullanılabiliyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Yeni isim ile yeni sürüm.
Fedora Core artık ismini Fedora Linux olarak sürdürecek. Fedora 7 bu dönemin ilk sürümü oluyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@gmail.com)
Kabuk programlarında seçeneklerin kullanılması ve Subshell.
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada seçenekler ve subshell örneklerle kullanımı.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org
SPI EEPROM kullanımı.
İşlemcilerde en kolay ve kullanışlı kullanıma sahip seri iletişim SPI yolunu kullanan 93C46 EEPROM belleğinin kullanımı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Temmuz 2007 - 11.4 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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