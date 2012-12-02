BSD Talk 220:Eric Oyen

BSD Talk 220 bölümünde OpenBSD kullanıcılarından birisi olan Eric Oyen ile gerçekleştirilen röportaja yer veriyor. Eric Oyen, OpenBSD ile nasıl tanıştığını, kullanmaya nasıl başladığı, günlük yaşamında sunucu sistemlerden masaüstüne kadar farklı donanımlar üzerinde kurduğu ve kullandığı OpenBSD'nin beğendiği ve beğenmediği yanlarını kullanmakta olduğu Linux, Mac OS X vb ile karşılaştırarak anlatıyor. OpenBSD kullanırken hangi kaynaklardan yararlandığı, farklı kaynakları nasıl birlikte kullandığı, GTK+ tabanlı masaüstü tercihleri ile yapılandırması, donanım konusunda karşılaştığı ve geliştirdiği kişisel çözümlere kadar bir son kullanıcının OpenBSD ile nasıl çalıştığını/yaşadığını kendi ağzından dinlemek istiyorsanız, buyurun.
OGG olarak indirmek için http://cisx1.uma.maine.edu/~wbackman/bsdtalk/bsdtalk220.ogg
MP3 olarak indirmek için http://cisx1.uma.maine.edu/~wbackman/bsdtalk/bsdtalk220.mp3