eniXma Ağustos 2008 (Arşiv)

Sayı 23 - İçindekiler:
Elektronik posta bildiricisi
Sistem tepsisine yerleşip istediğiniz aralıklarda e-postalarınızı kontrol eden ve istediğiniz şekilde sizi uyaran bir KDE uygulaması.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Sanal ortamda evinizin iç tasarımı
Kullanırken canınızın sıkılmayacağı, kolay öğrenebileceğiniz evinizi ve iç dekorasyonunu 3 boyutlu olarak tasarlayabileceğiniz GPL lisanslı bir Java uygulaması.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Hafif bir masaüstü yöneticisi
Alternatif bir masaüstü olarak geliştirilen ve sisteminize az yük bindiren hafif bir masaüstü ortamı.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Popüler tarayıcının gelişen yüzü
Bir günde indirme rekoru sahibi Firefox'u eklentilerle daha da güçlendirebilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Sosyal ağ tarayıcısı
Mozilla temelli ve 'sosyal' özellikleri ile dikkat çeken yeni bir internet tarayıcısı.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com) )
DoS - Denial of Service saldırılarına karşı...
Sunucu güvenliğini arttırmak ve birçok sunucunun canını sıkan DoS saldırılarına karşı etkin olmak için dosdetector programına yama ile gelen çözümlerden biri.
Yazar: Mesut Kuş (kusme@itu.edu.tr)
30 - Pardus 2008
Yerli malı Linux dağıtımının en son sürümü
Ülkemizin en gelişmiş Linux dağıtımının en yeni sürümü dağıtıma yeni bir kullanıcının bakış açısıyla incelendi.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Ağustos 2008 - 10.5 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org