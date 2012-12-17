17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Ağustos 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi üçüncü sayısı Ağustos 2008'de yayınlandı. Bu sayıda e-posta hesabınızı kontrol edip size anımsatan KDE uygulaması Korn, evinizi dekore ederken kullanabileceğiniz SweetHome3D yazılımı incelemesi, hafif bir masaüstü olan LXDE incelemesi, Firefox ile kullanabileceğiniz eklentiler, sosyal tarayıcı olarak bilinen Flock, DOS saldırlarının tespit edilerek önlenmesi için geliştirilmiş DOS Detector, ve TÜBİTAK UKEAE tarafından geliştirilen Pardus 2008 incelemesi yazıları yer alıyordu.

Sayı 23 - İçindekiler:


4 - Korn
Elektronik posta bildiricisi

Sistem tepsisine yerleşip istediğiniz aralıklarda e-postalarınızı kontrol eden ve istediğiniz şekilde sizi uyaran bir KDE uygulaması.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





7 - SweetHome3D
Sanal ortamda evinizin iç tasarımı

Kullanırken canınızın sıkılmayacağı, kolay öğrenebileceğiniz evinizi ve iç dekorasyonunu 3 boyutlu olarak tasarlayabileceğiniz GPL lisanslı bir Java uygulaması.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





13 - Lxde
Hafif bir masaüstü yöneticisi

Alternatif bir masaüstü olarak geliştirilen ve sisteminize az yük bindiren hafif bir masaüstü ortamı.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)




17 - Firefox Eklentileri
Popüler tarayıcının gelişen yüzü

Bir günde indirme rekoru sahibi Firefox'u eklentilerle daha da güçlendirebilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




22 - Flock
Sosyal ağ tarayıcısı

Mozilla temelli ve 'sosyal' özellikleri ile dikkat çeken yeni bir internet tarayıcısı.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com) )




26 - DoS Saldırıları ve dosdetector
DoS - Denial of Service saldırılarına karşı...

Sunucu güvenliğini arttırmak ve birçok sunucunun canını sıkan DoS saldırılarına karşı etkin olmak için dosdetector programına yama ile gelen çözümlerden biri.

Yazar: Mesut Kuş (kusme@itu.edu.tr)





30 - Pardus 2008
Yerli malı Linux dağıtımının en son sürümü

Ülkemizin en gelişmiş Linux dağıtımının en yeni sürümü dağıtıma yeni bir kullanıcının bakış açısıyla incelendi.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





eniXma Ağustos 2008 - 10.5 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0808.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 18:16
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