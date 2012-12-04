eniXma Aralık 2007 (Arşiv)

Sayı 15 - İçindekiler:
Dijital ortamdaki periyodik tablonuz ve veritabanınız.
Kimya dersinde kullanılabilecek çok yararlı bir program olan Kalzium ile elementlerin periyodik cetveldeki yerleri ve elementler hakkında çeşitli bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
Silinenleri geri getirmek gerekirse...
Linux bilgisayarınızda, bilerek ya da bilmeyerek çöpe atmadan sildiğiniz dosyalarınızı photorec ile geri kazanmanız mümkün olabilir.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.org)
Panoramik resimler.
Günümüzde yaygın olarak satılan ucuz dijital fotoğraf makinaları ile bile çekilen fotoğraflarınızı hugin programını kullanarak geniş bir açıyı görmenizi sağlayan panoramik fotoğraflar haline getirebilirsiniz.
Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Paket yönetim aracı.
Rpm, deb, pisi ve benzerleri gibi farklı paketleri bile kullanarak paket kurma ve kaldırma sorunlarını gidermeye yönelik geliştirilmiş bir paket yöneticisi.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
'Kurt Adam'.
Fedora 8, birçok yenilik ve düzeltmeleri içeren yeni sürüm.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Eski bilgisayarlara hayat öpücüğü.
Eski ya da düşük donanımlı bilgisayarlarınız için yeterli performansta kullanabileceğiniz bir Linux dağıtımı.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Yer kazanma ve Ricoh sürücüsü çözümü.
Silinen dosyalara ait 'kayıp' alanları yeniden kazanmak ve Ricoh sürücüsünün düzgün çalışmasını sağlamak için iki küçük bash betiği.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
İz bırakan 'kit' ışıkları.
Pic programlama serisinin bu yazısında bir önceki yazıdaki örneğimizi ek özellik.bir özellik ve farklı bir yaklaşımla ele aldık.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Aralık 2007 - 8.0 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org