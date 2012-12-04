4 Aralık 2012 Salı

eniXma Aralık 2007 (Arşiv)

eniXma on beşinci sayısı ya da 2007 yılının son sayısı Aralık 2007'de yayınlandı. BU sayıda KDE uygulaması olan ve periyodik tabloyu bilgisayarınıza taşıyan kalzium, photorec ile veri kurtarma, hugin ile panoramik resim oluşturma, smart paket yöneticisi, Fedora 8 ve Fluxbuntu incelemeleri, diskte yer kazanmak için hazırlanmış ve Ricoh sürüclerini kurmak için geliştirilmiş iki kabuk programı,  pic devreleri programlama yazıları yer alıyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 15 - İçindekiler:



4 - Kalzium
Dijital ortamdaki periyodik tablonuz ve veritabanınız.

Kimya dersinde kullanılabilecek çok yararlı bir program olan Kalzium ile elementlerin periyodik cetveldeki yerleri ve elementler hakkında çeşitli bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)



9 - Photorec İle Veri Kurtarma
Silinenleri geri getirmek gerekirse...

Linux bilgisayarınızda, bilerek ya da bilmeyerek çöpe atmadan sildiğiniz dosyalarınızı photorec ile geri kazanmanız mümkün olabilir.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.org)
12 - Hugin
Panoramik resimler.

Günümüzde yaygın olarak satılan ucuz dijital fotoğraf makinaları ile bile çekilen fotoğraflarınızı hugin programını kullanarak geniş bir açıyı görmenizi sağlayan panoramik fotoğraflar haline getirebilirsiniz.

Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



21 - Smart
Paket yönetim aracı.

Rpm, deb, pisi ve benzerleri gibi farklı paketleri bile kullanarak paket kurma ve kaldırma sorunlarını gidermeye yönelik geliştirilmiş bir paket yöneticisi.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


33 - Fedora 8
'Kurt Adam'.

Fedora 8, birçok yenilik ve düzeltmeleri içeren yeni sürüm.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)



43 - Fluxbox ve Fluxbuntu
Eski bilgisayarlara hayat öpücüğü.

Eski ya da düşük donanımlı bilgisayarlarınız için yeterli performansta kullanabileceğiniz bir Linux dağıtımı.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)





47 - İki Küçük Betik
Yer kazanma ve Ricoh sürücüsü çözümü.

Silinen dosyalara ait 'kayıp' alanları yeniden kazanmak ve Ricoh sürücüsünün düzgün çalışmasını sağlamak için iki küçük bash betiği.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)


48 - Pic Devreleri - IIO
İz bırakan 'kit' ışıkları.

Pic programlama serisinin bu yazısında bir önceki yazıdaki örneğimizi ek özellik.bir özellik ve farklı bir yaklaşımla ele aldık.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)

eniXma Aralık 2007 - 8.0 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0712.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 15:57
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