eniXma Aralık 2008 (Arşiv)

Sayı 27 - İçindekiler:
Yaklaşan yeni sürüm
KDE ve Gnome ikilisinin yanında hafif ancak yetenekli bir masaüstü isteyenler için GTK+ tabanlı olarak geliştirilen Xfce masaüstü ortamının yeni sürümü Beta aşamasında tanıtılıyor.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Aracısız doğrudan paylaşım
Kişiden kişiye doğrudan bağlantı ile dosya paylaşımı için Linux'ta bulunan programlar ve bunların en önemlileri olan bittorrent istemcisi KTorrent.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Grafik animasyon ve çizgi filmler
Linux'un çizgi film endüstrisi tarafından yaygın olarak kullanıldığı bilinen bir gerçek. Ancak sıradan kullanıcılar için de kullanılabilecek gelişmiş bir araç var: SynfigStudio.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
KmPlot, Kig, DrGeo ve DrGeoCaml
Öğrenciler ve öğretmenler için ders verirken, çalışırken ya da döküman ve test hazırlarken kullanabilecekleri geometri çizim programları KmPlot, Kig, DrGeo ve DrGeoCaml.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Penguen bilgisayarınızı zorlasın
Diğer işletim sistemlerinde sistemi zorlayan ve bu durumda sonuçları ileten yazılımların karşılığı olarak Linux için yazılmış yazılımları tanıtıyoruz.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Bir işe birden fazla bilgisayar
Linux'un en önemli özelliklerinden birisi de paralel işlem yapabilmenin kolaylığıdır. Bunun için birçok bilgisayarı tek işe yönlendirip bir süper bilgisayar gibi kullanabilirsiniz.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Depolar ve alt alanları
Mandriva'da depoların tanıtımı ve kullanımı birçok kere anlatıldı. Ancak depoların nasıl yapılandırıldığını bilmek bu kullanımı kolaylaştıracaktır.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Başlarken
Bir başka özgür işletim sistemi Bsd için seri yazımızın ilki: Başlarken.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
eniXma Aralık 2008 - 9.0 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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