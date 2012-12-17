17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Aralık 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi yedinci sayısı Aralık 2008'de yayınlandı. Hafif bir masaüstü ortamı olan Xfce, P2P ve Bittortent istemci olan KTorrent, SynfigStudio ile animasyon, geometri yazılımları tanıtımı, Linux dağıtımlarında karşılaştırma için benchmark yazılımları, ve Cluster çözümleri, Mandriva depoları ile BSD yazı dizisinin ilk bölümü bulunuyordu.

Sayı 27 - İçindekiler:


4 - Xfce 4.6 Geliyor
Yaklaşan yeni sürüm

KDE ve Gnome ikilisinin yanında hafif ancak yetenekli bir masaüstü isteyenler için GTK+ tabanlı olarak geliştirilen Xfce masaüstü ortamının yeni sürümü Beta aşamasında tanıtılıyor.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)



8 - P2P ve Bittorrent
Aracısız doğrudan paylaşım

Kişiden kişiye doğrudan bağlantı ile dosya paylaşımı için Linux'ta bulunan programlar ve bunların en önemlileri olan bittorrent istemcisi KTorrent.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)



14 - SynfigStudio
Grafik animasyon ve çizgi filmler

Linux'un çizgi film endüstrisi tarafından yaygın olarak kullanıldığı bilinen bir gerçek. Ancak sıradan kullanıcılar için de kullanılabilecek gelişmiş bir araç var: SynfigStudio.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



18 - Geometri Programları
KmPlot, Kig, DrGeo ve DrGeoCaml

Öğrenciler ve öğretmenler için ders verirken, çalışırken ya da döküman ve test hazırlarken kullanabilecekleri geometri çizim programları KmPlot, Kig, DrGeo ve DrGeoCaml.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



26 - Linux ve Benchmark
Penguen bilgisayarınızı zorlasın

Diğer işletim sistemlerinde sistemi zorlayan ve bu durumda sonuçları ileten yazılımların karşılığı olarak Linux için yazılmış yazılımları tanıtıyoruz.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



29 - Linux Cluster Sistemleri
Bir işe birden fazla bilgisayar

Linux'un en önemli özelliklerinden birisi de paralel işlem yapabilmenin kolaylığıdır. Bunun için birçok bilgisayarı tek işe yönlendirip bir süper bilgisayar gibi kullanabilirsiniz.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)



33 - Mandriva Depoları
Depolar ve alt alanları

Mandriva'da depoların tanıtımı ve kullanımı birçok kere anlatıldı. Ancak depoların nasıl yapılandırıldığını bilmek bu kullanımı kolaylaştıracaktır.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




36 - Bsd - I
Başlarken

Bir başka özgür işletim sistemi Bsd için seri yazımızın ilki: Başlarken.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


eniXma Aralık 2008 - 9.0 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0812.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 20:15
Etiketler: , , , ,
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)