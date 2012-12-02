eniXma Ekim 2007 (Arşiv)

Sayı 13 - İçindekiler:
Öncesi ve bir yılı
eniXma'nın hazırlık aşamasından itibaren günümüze kadar olan hikayesi.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Kolay ekran kartı sürücüsü kurucusu
Ati, nVidia gibi ekran kartlarının kendi sürücülerinin kurulumu için yardımcı program.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Gnome için CD/DVD yazma programı.
KDE ortamının bilinen CD/DVD yazma programı K3B'nin Gnome ortamındaki karşılığı.
Yazar : Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)
Masaüstü yayıncılığın özgür yazılımı
eniXma'nın da hazırlanmasında kullanılan masaüstü yayıncılık programı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Şimdi film ve oyun arşivlerinizi düzene sokmanın zamanı.
Film meraklısı mısınız? Oyunlarınız çok mu? Onlara kolaylıkla erişebilecek şekilde düzenlemeniz için iki yazılım.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
RC2 Kepler
Mandriva'nın yaklaşan yeni sürümünün RC2'sinin incelemesi.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Sisteminizi izleyin.
Hangi süreç, hangi yazılım sisteminizi ne kadar kulanıyor?
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Metin dosyaları ile temel işlemler - II
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada metin dosyaları üzerindeki temel işlemlerle ilgili örnekli anlatımı (2).
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Genel amaçlı Pic mikrişlemci devresi
Pic programlamada devrelerle çalışmaya başlıyoruz. pRmini genel amaçlı üzerinde Pic mikroişlemci bulunan temel devre.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Eylül 2007 - 5.6 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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