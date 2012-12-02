2 Aralık 2012 Pazar

eniXma Ekim 2007 (Arşiv)

eniXma on üçüncü sayısı Ekim 2007'de yayınlandı. eniXma'nın ikinci yılının ilk sayısı içerisinde eniXMa'nın bir yıllık geçmişine bakış, ekran kartı sürücüsü kurulumunu kolaylaştırmayı amaçlayan envy, GNOME için CD/DVD yazma programı Brasero, eniXMa'nın hazırlanmasında kullanılan Scribus, arşivleme yazılımları olan Griffith ve GCStar, Mandriva 2008 tanıtımı, top ve htop, BASH kabuk programlama, pRmini - pcb programlama yazıları yer alıyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 13 - İçindekiler:



4 - eniXma
Öncesi ve bir yılı

eniXma'nın hazırlık aşamasından itibaren günümüze kadar olan hikayesi.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



6 - Envy
Kolay ekran kartı sürücüsü kurucusu

Ati, nVidia gibi ekran kartlarının kendi sürücülerinin kurulumu için yardımcı program.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



7 - Brasero
Gnome için CD/DVD yazma programı.

KDE ortamının bilinen CD/DVD yazma programı K3B'nin Gnome ortamındaki karşılığı.

Yazar : Aykut Özdemir (aykut@enixma.org)



10 - Scribus
Masaüstü yayıncılığın özgür yazılımı

eniXma'nın da hazırlanmasında kullanılan masaüstü yayıncılık programı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




21 - Griffith ve GCStar
Şimdi film ve oyun arşivlerinizi düzene sokmanın zamanı.

Film meraklısı mısınız? Oyunlarınız çok mu? Onlara kolaylıkla erişebilecek şekilde düzenlemeniz için iki yazılım.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)




24 - Yaklaşan Mandriva 2008
RC2 Kepler

Mandriva'nın yaklaşan yeni sürümünün RC2'sinin incelemesi.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





30 - top ve htop
Sisteminizi izleyin.

Hangi süreç, hangi yazılım sisteminizi ne kadar kulanıyor?

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
36 - Kabuk Programlama: Bash - XII
Metin dosyaları ile temel işlemler - II

Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada metin dosyaları üzerindeki temel işlemlerle ilgili örnekli anlatımı (2).

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)



47 - pRmini - pcb
Genel amaçlı Pic mikrişlemci devresi

Pic programlamada devrelerle çalışmaya başlıyoruz. pRmini genel amaçlı üzerinde Pic mikroişlemci bulunan temel devre.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



eniXma Eylül 2007 - 5.6 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0710.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 18:34
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