eniXma Ekim 2008 (Arşiv)

Sayı 25 - İçindekiler:
Bluetooth ile bilgisayarı kilitleme
Bluetooth özelliği olan bir bilgisayarınız ve bir de mobil cihazınız varsa yapacağınız işlem ile uzaklaşınca ekranınızı kilitleyip yaklaşınca açabilirsiniz.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Mini dizüstü için Linux çözümü
Hızla moda haline gelip yaygınlaşan mini dizüstü bilgisayarlardan Linux MSI Wind U100 için Linux çözümü.
Yazar: Sinan İnan (sinantux@gmail.com)
Yerelleştirme yardımcınız
GNU/Linux programlarının yerelleştirilmesinde kullanabileceğimiz çeviri yazılımlarından biri olan Poedit'i tanıtıyoruz.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Filmlerinizin montajını yapmak için..
Ucuzlayan dijital video kaydediciler ile çektiğiniz filmlerinizi kdenlive video düzenleyici ile ham halden kurtarıp bir senaryo ile birleştirip güzel bir şekilde sunabilirsiniz.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
HTML editörü
Linux ortamında WYSWYG özelliğinde bir HTML editörü olan Kompozer şu anda devam etmeyen NVU projesinin yerini alan yetenekli bir program.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Tercih edilen elektronik posta programı
Mozilla tarımının elektronik posta alanındaki programı olan thunderbird benzerlerinden üstün özelliklere sahip bir program olarak kullanımı tercih edilen bir özgür yazılım.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
USB'den açılış
LiveCD gibi bilgisayarınızı bir USB bellekten açarak kullanmak için mevcut olan teknolojilerden biri olan syslinux kullanımı ele alınıyor.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Grafik kurulum geliyor...
Yıllardır metin tabanlı kurulum sistemini değiştirmeyen Debian'ın yeni geliştirilen 'Grafik destekli kurulum' sisteminin Beta2'si...
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Yaklaşan Mandriva 2009
Açık bir geliştirme sistemine sahip Mandriva Linux'un geliştirme sürümü Cooker yaklaşan 2009 öncesinde ele alınıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Ekim 2008 - 9.0 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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