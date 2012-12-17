17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Ekim 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi beşinci sayısı Ekim 2008'de yayınlandı. Bu sayı ile eniXMa'nın ikinci yılını kutlamıştık. Kapakta eniXMa'nın yayınlanmış olan yirmi dört sayısının resmi yer alıyordu. Bu sayıda Bluetooth protokolü ile sistem kontrolü uygulaması, MSI WindU100 netbook bilgisayara Linux kurulumu, yerelleştirme çalışmalarında kullanılan Poedit, KDE uygulamaları olan Kdenlive ve Kompozer, e-posta, takvim vb hepsini bir arada sunan Thunderbird, syslinux ile USB'den Linux başlatılması, Mandriva Cooker 2009 ve Debian için geliştirilen grafik arayüze sahip kurulum uygulaması olan Debian Installer'ın Beta 2 sürümü incelemeleri bulunuyordu.

Sayı 25 - İçindekiler:


4 - Blueproximity
Bluetooth ile bilgisayarı kilitleme

Bluetooth özelliği olan bir bilgisayarınız ve bir de mobil cihazınız varsa yapacağınız işlem ile uzaklaşınca ekranınızı kilitleyip yaklaşınca açabilirsiniz.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)



5 - MSI Wind U100'e Linux
Mini dizüstü için Linux çözümü

Hızla moda haline gelip yaygınlaşan mini dizüstü bilgisayarlardan Linux MSI Wind U100 için Linux çözümü.

Yazar: Sinan İnan (sinantux@gmail.com)




10 - Poedit
Yerelleştirme yardımcınız

GNU/Linux programlarının yerelleştirilmesinde kullanabileceğimiz çeviri yazılımlarından biri olan Poedit'i tanıtıyoruz.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




12 - Kdenlive
Filmlerinizin montajını yapmak için..

Ucuzlayan dijital video kaydediciler ile çektiğiniz filmlerinizi kdenlive video düzenleyici ile ham halden kurtarıp bir senaryo ile birleştirip güzel bir şekilde sunabilirsiniz.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



17 - Kompozer
HTML editörü

Linux ortamında WYSWYG özelliğinde bir HTML editörü olan Kompozer şu anda devam etmeyen NVU projesinin yerini alan yetenekli bir program.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)



21 - Thunderbird
Tercih edilen elektronik posta programı

Mozilla tarımının elektronik posta alanındaki programı olan thunderbird benzerlerinden üstün özelliklere sahip bir program olarak kullanımı tercih edilen bir özgür yazılım.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



28 - Syslinux
USB'den açılış

LiveCD gibi bilgisayarınızı bir USB bellekten açarak kullanmak için mevcut olan teknolojilerden biri olan syslinux kullanımı ele alınıyor.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)




30 - Debian Installer Beta2
Grafik kurulum geliyor...

Yıllardır metin tabanlı kurulum sistemini değiştirmeyen Debian'ın yeni geliştirilen 'Grafik destekli kurulum' sisteminin Beta2'si...

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)




36 - Mandriva 2009 Cooker
Yaklaşan Mandriva 2009

Açık bir geliştirme sistemine sahip Mandriva Linux'un geliştirme sürümü Cooker yaklaşan 2009 öncesinde ele alınıyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org) 




eniXma Ekim 2008 - 9.0 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0810.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 19:22
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