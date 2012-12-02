2 Aralık 2012 Pazar

eniXma Eylül 2007 (Arşiv)

eniXma onikinci sayısı Eylül 2007'de yayınlandı. eniXma'nın ilk yılını tamamladığını gösteren "12. sayı"sı olarak arşivdeki yerini aldı. Bu sayıda medya oynatıcısı songbird, sanallaştırma yazılımı QEMU, otomobil yarışı oyunu olan Torcs, Türkiye'deki açık kaynak/özgür yazılım kullanıcılarının buluştuğu üç forum olan Linuxnet, Pardus ve Lapis tanıtımı, BASH kabuk programlama, Pic programlama yazıları yer alıyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 12 - İçindekiler:



4 - Songbird
Alternatif medya oynatıcısı

Çok bilinen medya oynatıcılarına alternatif bir program olarak Songbird, internete olan bağlantı ile radyo dinlemenizi ve alışverişten tutun da wiki araştırmasına kadar daha birçok şeyi yapmanızı sağlıyor.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)


7 - Forumlar, Üç Linux Forumu
Lapis, LinuxNet, Pardus

İnternet forumları Linux'un yaygınlaşması ve yardımlaşması için kullanılan araçlar. Türkçe olarak önde gelen üç forum Lapis, LinuxNet ve Pardus forumları.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


11 - Qemu
Bilgisayar içinde bilgisayar.

Bilgisayarınız içinde sanal bir bilgisayar oluşturun ve istediğiniz işletim sistemini kurun.

Yazar : Gurkan Gur (seqizz@gmail.com)


13 - Torcs
Açık kaynak kodlu araba simülasyonu

20'den fazla pistte, 50'den fazla arabadan biri ile yarışabileceğiniz, Linux'ta oyun yoktur diyenlere güzel bir cevap.

Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)


22 - Kabuk Programlama: Bash - XI

Metin dosyaları ile temel işlemler.
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada metin dosyaları üzerinde yapılan temel işlemler anlatılıyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


39 - Linux'ta Pic Programlama - X
I2C kullanan E2R - 24(L)C02

I2C yolunu kullanan entegrelerin kullanımına örnek olarak küçük bir E2R bellek olan 24(L)C02 kullanımı ele alınıyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


eniXma Eylül 2007 - 5.6 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0709.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 18:12
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