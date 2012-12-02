eniXma Eylül 2007 (Arşiv)

Sayı 12 - İçindekiler:
Alternatif medya oynatıcısı
Çok bilinen medya oynatıcılarına alternatif bir program olarak Songbird, internete olan bağlantı ile radyo dinlemenizi ve alışverişten tutun da wiki araştırmasına kadar daha birçok şeyi yapmanızı sağlıyor.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Lapis, LinuxNet, Pardus
İnternet forumları Linux'un yaygınlaşması ve yardımlaşması için kullanılan araçlar. Türkçe olarak önde gelen üç forum Lapis, LinuxNet ve Pardus forumları.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Bilgisayar içinde bilgisayar.
Bilgisayarınız içinde sanal bir bilgisayar oluşturun ve istediğiniz işletim sistemini kurun.
Yazar : Gurkan Gur (seqizz@gmail.com)
Açık kaynak kodlu araba simülasyonu
20'den fazla pistte, 50'den fazla arabadan biri ile yarışabileceğiniz, Linux'ta oyun yoktur diyenlere güzel bir cevap.
Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
Metin dosyaları ile temel işlemler.
Sistem programlamanın temel dili kabuk programlamada metin dosyaları üzerinde yapılan temel işlemler anlatılıyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
I2C kullanan E2R - 24(L)C02
I2C yolunu kullanan entegrelerin kullanımına örnek olarak küçük bir E2R bellek olan 24(L)C02 kullanımı ele alınıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Eylül 2007 - 5.6 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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