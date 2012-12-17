17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Eylül 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi dördüncü sayısı Eylül 2008'de yayınlandı. Bu sayıda KDE 4.1 incelemesi, Konqueror ile ses CD'lerini ogg, mp3 vs dönüştürme, Gentoo sistemlerin toplu halde yönetilmesi için geliştirilmiş Gems, GRUB hata mesajları, chronic görev zamanlayıcı, LAMP sistemlerin optimizasyonu, Mandriva'da ebevyen kontrolü uygulaması, GnuPG arayüzü olan KGpg ve Fish Fillets oyunu tanıtımları ve incelemeleri yer alıyordu.

Sayı 24 - İçindekiler:


4 - KDE 4.1
Herşeyi ile yeni bir masaüstü

KDE 4.1 yeni serinin ilk önemli sürümü olarak sunuldu. Yepyeni bir masaüstü olarak algılanması gereken KDE 4 serisi gelişmesini sürdürüyor. Linux dağıtımlarının yeni sürümlerinde kullanılacak.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



11 - Konqueror İle 'Ripleme'
Ses CD'lerinden ses dosyalarına

KDE masaüstü ortamının 'İsviçre Çakısı' konqueror ile ses CD'lerinden ses dosyaları elde etmeyi biliyor muydunuz?

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




13 - Gems
Bir Gentoo toplu yönetim aracı

Gems - Gentoo Enterprise Management System ile bir ağ ile bağlı birçok bilgisayarın bakımını ve yönetimini kolaylıkla yapabileceğiniz bir sistem.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



14 - Grub Hata Durumları
Gelişmiş OS yükleyicisinin sorunları ve çözümler

Grub - Grand Umified Bootloader, günümüzde birçok Linux dağıtımında kullanılan işletim sistemi seçicisinin hata mesajları karşısında çözümleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



16 - Chronic
Farklı bir görev zamanlayıcı

Linux'ta çok bilinen cron zamanlayıcının yanında farklı bir yaklaşımla zamanlamalı işlemleri yapmanızı sağlayacak yeni bir zamanlama aracı olan chronic ile olayları da zamanlama için baz alabilirsiniz.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



17 - Lamp Sunucularının Optimizasyonu
Optimizasyon ve temel güvenlik önlemlerinin alınması

Sunucu optimizasyonu ve güvenliği sistem yöneticilerinin en önem verdiği işlemlerdendir. Linux'ta apache, mysql ve php çalıştıran sunucuların optimizasyon ve güvenlik konuları bu yazıda detayları ile yer alıyor.

Yazar: Mesut Kuş (kusme@itu.edu.tr)


24 - Mandriva'da Ebeveyn Kontrolu
Drakguard ile kolay kurulum ve kullanım

İnternet üzerinden gelecek 'gereksiz' ve 'zararlı' içeriğe karşı korunma sistemi olarak dansguardian ve gerekli paketlerin kurulması ve kullanılmasını kolaylaştıran Drakguard bir Mandriva yönetim aracı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



27 - KGpg
Yüksek güvenlikli dosya şifreleme

GPG - GNU Privacy Guard'ın kullanımını kolaylaştıran KGpg, KDE masaüstü ortamının bir aracı. Kurulumu ve ayarları bu yazıda yer almakta.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)



32 - Fish Fillets NG
Balıklara yol açın...

Ekran kartı hızlandırıcılı sürücü gerektirmeyen ama güzel grafikleri ve hoş müziği olan ilgi çekici bir bulmaca oyunu Fish Fillets NG. Oyunda balıkları sıkıştıkları eşyaların arasından çıkaracaksınız.

Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)





eniXma Eylül 2008 - 5.2 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0809.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 18:48
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