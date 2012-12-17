eniXma Eylül 2008 (Arşiv)

Sayı 24 - İçindekiler:
Herşeyi ile yeni bir masaüstü
KDE 4.1 yeni serinin ilk önemli sürümü olarak sunuldu. Yepyeni bir masaüstü olarak algılanması gereken KDE 4 serisi gelişmesini sürdürüyor. Linux dağıtımlarının yeni sürümlerinde kullanılacak.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Ses CD'lerinden ses dosyalarına
KDE masaüstü ortamının 'İsviçre Çakısı' konqueror ile ses CD'lerinden ses dosyaları elde etmeyi biliyor muydunuz?
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Bir Gentoo toplu yönetim aracı
Gems - Gentoo Enterprise Management System ile bir ağ ile bağlı birçok bilgisayarın bakımını ve yönetimini kolaylıkla yapabileceğiniz bir sistem.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Gelişmiş OS yükleyicisinin sorunları ve çözümler
Grub - Grand Umified Bootloader, günümüzde birçok Linux dağıtımında kullanılan işletim sistemi seçicisinin hata mesajları karşısında çözümleri bu yazıda bulabilirsiniz.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Farklı bir görev zamanlayıcı
Linux'ta çok bilinen cron zamanlayıcının yanında farklı bir yaklaşımla zamanlamalı işlemleri yapmanızı sağlayacak yeni bir zamanlama aracı olan chronic ile olayları da zamanlama için baz alabilirsiniz.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Optimizasyon ve temel güvenlik önlemlerinin alınması
Sunucu optimizasyonu ve güvenliği sistem yöneticilerinin en önem verdiği işlemlerdendir. Linux'ta apache, mysql ve php çalıştıran sunucuların optimizasyon ve güvenlik konuları bu yazıda detayları ile yer alıyor.
Yazar: Mesut Kuş (kusme@itu.edu.tr)
Drakguard ile kolay kurulum ve kullanım
İnternet üzerinden gelecek 'gereksiz' ve 'zararlı' içeriğe karşı korunma sistemi olarak dansguardian ve gerekli paketlerin kurulması ve kullanılmasını kolaylaştıran Drakguard bir Mandriva yönetim aracı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Yüksek güvenlikli dosya şifreleme
GPG - GNU Privacy Guard'ın kullanımını kolaylaştıran KGpg, KDE masaüstü ortamının bir aracı. Kurulumu ve ayarları bu yazıda yer almakta.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Balıklara yol açın...
Ekran kartı hızlandırıcılı sürücü gerektirmeyen ama güzel grafikleri ve hoş müziği olan ilgi çekici bir bulmaca oyunu Fish Fillets NG. Oyunda balıkları sıkıştıkları eşyaların arasından çıkaracaksınız.
Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
eniXma Eylül 2008 - 5.2 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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