eniXma Haziran 2008 (Arşiv)

Sayı 21 - İçindekiler:
Özgür yazılım gibi...
Özgür yazılım gibi özgür müzik de var. Yazılım ile müzik endüstrisinin parallelikleri ve işbirliğinin felsefi olarak ele alınması.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Ses dosyaları için düzenleyici
Kendi müziğinizi düzenlemek isterseniz, çoklu kayıt, efektler ve daha birçok özelliği ile Audacity sizin için güzel bir araç olacaktır.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Çokluortam ve internet televizyonu uygulaması
İnternetteki çok sayıda video ve müzik sitesi ve bilgisayarınızdaki ses, görüntü ve video dosyalarınız için işlerinizi kolaylaştıracak güzel bir çokluortam programı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Sıradışı çokluortam uygulaması
Yalnızca bilgisayarda değil, medya merkezi cihazları için de kullanılabilen sıradışı bir izletici. Ancak iyi bir bilgisayarınız olmalı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Pratik olarak sanal bilgisayarlarınız
Bilgisayarınızı başka bilgisayarları sanal olarak oluşturabilir ve bu bilgisayarlarda farklı işletim sistemlerini kullanabilirsiniz. Bunu sağlayan virtualbox'un kullanımı pratik olarak anlatılıyor.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Güvenliğiniz önemlidir
Sistem ve veri güvenliği önemlidir. Bu güvenlik hassas veriler için gerekirse durum daha önemli olur. İnternette güvenlik için Tor kullanımı detaylı olarak anlatılıyor.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Gelişmiş yönetim araçları ve grafik arabirim
Kurulumu ve kullanımı kolay, gelişmiş bir Linux dağıtımı olan Mandriva Linux'un Denetim Merkezi sistem denetimi için en güzel sistemlerden biri olarak anlatılıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Geliştirilmekte olan en eski dağıtımın en yeni sürümü
Slackware sade ve sistemini gelişmiş araçlar yerine elle ayarlamayı tercih eden, programlarını kaynak kodlardan kuranlar için sevilen bir dağıtım.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Keskin kenarda yürümek
En yeni teknolojileri, programların en yeni sürümlerini sisteminde kullanmak isteyenlere son sürüm. Ancak burada yürümek zordur. .
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
eniXma Haziran 2008 - 7.5 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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