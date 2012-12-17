17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Haziran 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi birinci sayısı Haziran 2008'de yayınlandı. Bu sayı LKD'nin o yıl İzmir'de düzenlenen şenlik/piknik etkinliğini ele almış ve kapağına taşımıştı. Dergide çoklu ortam uygulamaları olan Audacity, Miro ve Elisa tanıtımları ile Linux dağıtımlarından Mandriva, Slackware ve Fedora incelemleri, güvenlik konusunda onion routing uygulaması olan Tor kurulumu, yapılandırılması, BASH ve Seri Port programlama yazıları yer alıyordu.

Sayı 21 - İçindekiler:


4 - Özgür Müzik
Özgür yazılım gibi...

Özgür yazılım gibi özgür müzik de var. Yazılım ile müzik endüstrisinin parallelikleri ve işbirliğinin felsefi olarak ele alınması.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




6 - Audacity
Ses dosyaları için düzenleyici

Kendi müziğinizi düzenlemek isterseniz, çoklu kayıt, efektler ve daha birçok özelliği ile Audacity sizin için güzel bir araç olacaktır.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)





9 - Miro
Çokluortam ve internet televizyonu uygulaması

İnternetteki çok sayıda video ve müzik sitesi ve bilgisayarınızdaki ses, görüntü ve video dosyalarınız için işlerinizi kolaylaştıracak güzel bir çokluortam programı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





11 - Elisa
Sıradışı çokluortam uygulaması

Yalnızca bilgisayarda değil, medya merkezi cihazları için de kullanılabilen sıradışı bir izletici. Ancak iyi bir bilgisayarınız olmalı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




14 - Virtualbox Kullanımı
Pratik olarak sanal bilgisayarlarınız

Bilgisayarınızı başka bilgisayarları sanal olarak oluşturabilir ve bu bilgisayarlarda farklı işletim sistemlerini kullanabilirsiniz. Bunu sağlayan virtualbox'un kullanımı pratik olarak anlatılıyor.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)




17 - Tor İle İnternet Güvenliği
Güvenliğiniz önemlidir

Sistem ve veri güvenliği önemlidir. Bu güvenlik hassas veriler için gerekirse durum daha önemli olur. İnternette güvenlik için Tor kullanımı detaylı olarak anlatılıyor.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)




23 - Mandriva Denetim Merkezi
Gelişmiş yönetim araçları ve grafik arabirim

Kurulumu ve kullanımı kolay, gelişmiş bir Linux dağıtımı olan Mandriva Linux'un Denetim Merkezi sistem denetimi için en güzel sistemlerden biri olarak anlatılıyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



29 - Slackware 12.1
Geliştirilmekte olan en eski dağıtımın en yeni sürümü

Slackware sade ve sistemini gelişmiş araçlar yerine elle ayarlamayı tercih eden, programlarını kaynak kodlardan kuranlar için sevilen bir dağıtım.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)




32 - Fedora 9
Keskin kenarda yürümek

En yeni teknolojileri, programların en yeni sürümlerini sisteminde kullanmak isteyenlere son sürüm. Ancak burada yürümek zordur. .

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)




eniXma Haziran 2008 - 7.5 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0806.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 17:19
Etiketler: , , , ,
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)