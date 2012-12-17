eniXma Kasım 2008 (Arşiv)

Sayı 26 - İçindekiler:
Hafif ve yetenekli bir bilgi ekranı
Bilgisayarınız çalışırken neler olup bittiğini takip etmek yararlı olur. Bu bilgiler için hızlı ve yetenekli bir program olarak conky'i kullanabilirsiniz.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Belki de geleceğin menü uygulaması...
Menü sistemleri bilgisayarda masaüstü sistemleriyle birlikte doğmuş ve günümüze kadar değişerek ve gelişerek gelmiştir. Lancelot QT4 kütüphanelerini kullanan ve KDE4'ün masaüstüne yakışan yeni bir bakış açısıyla yazılmış menü sistemi.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Flash için özgür yazılım çözümü
Adobe internette çok kullanılan flash sistemi için açık kaynaklı olmayan çözümünü sunmakla birlikte , alternatifi olarak bir özgür yazılım çözümü olan gnash hızla gelişiyor.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
P2P Gnutella dosya paylaşım programı
P2P dosya paylaşımı için birçok program bulunsa da, java ile yazılmış Phex'i denemelisiniz.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Herkesin anlayacağı şekilde
Bilgisayarınızdaki verilerinizin güvenliği bilgisayarınız yüklü işletim sisteminden başka bir şekilde çalıştırıldığında geçerli mi? Bunun için ne yapmalısınız?
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
24. yüzyılda 3 boyutlu satranç
Uzay Yolu dizisinin Mr. Spock'ının oynadığı 3 boyutlu satranç artık Linux'ta. Bu ilginç ve ilginç olduğu kadar da zor oyunu meraklılarına sunarız.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Cesur kararları ile yeni sürüm
Linux masaüstünde önemli bir gelişme adımı olarak KDE4'ün çıkışından sonra mevcut gelişmişlik durumu gözönüne alındığında varsayılan masaüstü olarak gelmesi cesaret isterdi. Mandriva ise bir süre sonra artık kaçınılamayacak bu değişimi son sürümünde yaptı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
BSD ailesinde yeni sürüm
PC-BSD önceki sürümünden 5 ay kadar sonra yeni sürümünü duyurdu. FreeBSD 7.1 üzerine geliştirilmiş bu sürümün 'önizleme' sürümünü tanıtıyoruz.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
eniXma Kasım 2008 - 5.1 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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