17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Kasım 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi altıncı sayısı Kasım 2008'de yayınlandı. Bu sayıda sistemi masaüstünden izlemek için geliştirilmiş conky, KDE için başlat menüsünün bir diğer seçeneği olan Lanceleot, Flash alternatifi Gnash, Gnutella P2P ağları için Phex, Disk şifreleme, 3B satranç olan Vulcan oyunu ve PC-BSD 7.0.1 ve Mandriva 2009 incelemeleri bulunuyordu.

Sayı 26 - İçindekiler:


4 - Conky
Hafif ve yetenekli bir bilgi ekranı

Bilgisayarınız çalışırken neler olup bittiğini takip etmek yararlı olur. Bu bilgiler için hızlı ve yetenekli bir program olarak conky'i kullanabilirsiniz.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




5 - Lancelot
Belki de geleceğin menü uygulaması...

Menü sistemleri bilgisayarda masaüstü sistemleriyle birlikte doğmuş ve günümüze kadar değişerek ve gelişerek gelmiştir. Lancelot QT4 kütüphanelerini kullanan ve KDE4'ün masaüstüne yakışan yeni bir bakış açısıyla yazılmış menü sistemi.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


8 - Gnash
Flash için özgür yazılım çözümü

Adobe internette çok kullanılan flash sistemi için açık kaynaklı olmayan çözümünü sunmakla birlikte , alternatifi olarak bir özgür yazılım çözümü olan gnash hızla gelişiyor.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)



9 - Phex
P2P Gnutella dosya paylaşım programı

P2P dosya paylaşımı için birçok program bulunsa da, java ile yazılmış Phex'i denemelisiniz.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)




12 - Disk Şifreleme
Herkesin anlayacağı şekilde

Bilgisayarınızdaki verilerinizin güvenliği bilgisayarınız yüklü işletim sisteminden başka bir şekilde çalıştırıldığında geçerli mi? Bunun için ne yapmalısınız?

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)



14 - Vulcan
24. yüzyılda 3 boyutlu satranç

Uzay Yolu dizisinin Mr. Spock'ının oynadığı 3 boyutlu satranç artık Linux'ta. Bu ilginç ve ilginç olduğu kadar da zor oyunu meraklılarına sunarız.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)

 

17 - Mandriva 2009
Cesur kararları ile yeni sürüm

Linux masaüstünde önemli bir gelişme adımı olarak KDE4'ün çıkışından sonra mevcut gelişmişlik durumu gözönüne alındığında varsayılan masaüstü olarak gelmesi cesaret isterdi. Mandriva ise bir süre sonra artık kaçınılamayacak bu değişimi son sürümünde yaptı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



33 - PC-BSD 7.0.1
BSD ailesinde yeni sürüm

PC-BSD önceki sürümünden 5 ay kadar sonra yeni sürümünü duyurdu. FreeBSD 7.1 üzerine geliştirilmiş bu sürümün 'önizleme' sürümünü tanıtıyoruz.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org) 




eniXma Kasım 2008 - 5.1 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0811.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 19:43
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