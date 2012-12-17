17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Mart 2008 (Arşiv)

eniXma on sekizinci sayısı Mart 2008'de yayınlandı. Bu sayıda GPLv3, KDE applet/programcıkları ve KDE uygulaması Kontact , Gcompris, Geany, Compiz Fusion, Gentoo paket yönetim aracı portage, PCBSD ve Slax 6 incelemesi, BASH ve Seri Port programlama yazıları yer alıyordu.

Sayı 18 - İçindekiler:


4 - GPLv3
Özgür yazılımın yasal dayanağı.

GPL lisansı özgür yazılımın tanımını yapar ve yasal dayanağını oluşturur. 3. sürümü ile gelen değişiklikleri ile GPL.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





7 - KDE Programcıkları
Küçük yararlı şeyler.

Masaüstünüzün kullanımını kolaylaştırmak için KDE'nin sağladığı küçük yazılımlar.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)





9 - GCompris
Şimdi çocuk olmak vardı...

Çocukların bilgisayar kullanımı ve eğitimleri büyük önem taşır. GCompris 80'den fazla uygulama içeren program takımı 2-10 yaş arası çocuklar için gerekli ortamı sağlar.

Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
14 - Compiz Fusion
Pencerelerin Dansı.

Gelişen Linux teknolojisi diğerlerini grafik alanında çok geride bıraktı. Compiz Fusion karşısında dilleri tutuluyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


12 - KDE4
Masaüstü kullanımında yeni dönem.

Linux'un gelişmiş masaüstü ortamı KDE'nin uzun zamandır beklenen ve büyük yenilikler içeren yeni sürümü çıktı. Gelen yenilikler ile masaüstü kullanım alışkanlarınız değişecek.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
23 - Kontact
Kişisel bilgi yönetim aracınız.

Günlük bilgisayar kullanımında gereken, elektronik postadan, haber okuyucuya kadar birçok uygulama Kontact program takımı ile sunuluyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)


33 - Portage Kullanımı ve Hatalar Gentoo'yu kullanma yöntemleri.

Portage, Gentoo'nun program kurma ve yönetim aracı. Kullanımı ve doğru yaklaşım için gerekenler.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)

36 - Geany
Programcılar için hafif ve hızlı geliştirme ortamı.

Geany ile emacs benzeri hafif ve kolay kullanımlı ancak güçlü bir hızlı geliştirme ortamınız olabilir.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
40 - Slax 6
Yenilenmiş hali ile.

Uzun zamandır yeni sürümü beklenen, küçük dev dağıtım Slax 6. sürümü ve yenilikleri ile karşımızda.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)


43 - PcBSD
BSD'nin kullanıcı dostu dağıtımı.

Linux çekirdeği yerine BSD çekirdeğini kullanan bir başka açık kaynak kodlu işletim sistemi, kullanıcı dostu özellikleri ile PcBSD.

Yazar: Ramazan Utku (racih.19@gmail.com)




45 - Kabuk Programlama - XV
Linux konsolu ve dialog ile kabuk programlama.

Linux'ta kabuk programlama yazısı, konsolda dialog pencerelerini hazır dialog kütüphaneleri ile kullanmayı işliyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)




 53 - RS232 - Seri Port - I
Standart özellikleri ve Pic ile kullanımı.

Seri port kullanımı birçok programcının ilgisini çeken bir uygulamadır. Linux'ta seri port uygulamasını Pic işlemciler ile birlikte konu alan serinin ilki.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Mart 2008 - 9.1 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0803.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 16:05
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