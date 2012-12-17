eniXma Mart 2008 (Arşiv)

Sayı 18 - İçindekiler:
Özgür yazılımın yasal dayanağı.
GPL lisansı özgür yazılımın tanımını yapar ve yasal dayanağını oluşturur. 3. sürümü ile gelen değişiklikleri ile GPL.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Küçük yararlı şeyler.
Masaüstünüzün kullanımını kolaylaştırmak için KDE'nin sağladığı küçük yazılımlar.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Şimdi çocuk olmak vardı...
Çocukların bilgisayar kullanımı ve eğitimleri büyük önem taşır. GCompris 80'den fazla uygulama içeren program takımı 2-10 yaş arası çocuklar için gerekli ortamı sağlar.
Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Pencerelerin Dansı.
Gelişen Linux teknolojisi diğerlerini grafik alanında çok geride bıraktı. Compiz Fusion karşısında dilleri tutuluyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Masaüstü kullanımında yeni dönem.
Linux'un gelişmiş masaüstü ortamı KDE'nin uzun zamandır beklenen ve büyük yenilikler içeren yeni sürümü çıktı. Gelen yenilikler ile masaüstü kullanım alışkanlarınız değişecek.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Kişisel bilgi yönetim aracınız.
Günlük bilgisayar kullanımında gereken, elektronik postadan, haber okuyucuya kadar birçok uygulama Kontact program takımı ile sunuluyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Portage, Gentoo'nun program kurma ve yönetim aracı. Kullanımı ve doğru yaklaşım için gerekenler.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Programcılar için hafif ve hızlı geliştirme ortamı.
Geany ile emacs benzeri hafif ve kolay kullanımlı ancak güçlü bir hızlı geliştirme ortamınız olabilir.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Yenilenmiş hali ile.
Uzun zamandır yeni sürümü beklenen, küçük dev dağıtım Slax 6. sürümü ve yenilikleri ile karşımızda.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
BSD'nin kullanıcı dostu dağıtımı.
Linux çekirdeği yerine BSD çekirdeğini kullanan bir başka açık kaynak kodlu işletim sistemi, kullanıcı dostu özellikleri ile PcBSD.
Yazar: Ramazan Utku (racih.19@gmail.com)
45 - Kabuk Programlama - XV
Linux konsolu ve dialog ile kabuk programlama.
Linux'ta kabuk programlama yazısı, konsolda dialog pencerelerini hazır dialog kütüphaneleri ile kullanmayı işliyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Standart özellikleri ve Pic ile kullanımı.
Seri port kullanımı birçok programcının ilgisini çeken bir uygulamadır. Linux'ta seri port uygulamasını Pic işlemciler ile birlikte konu alan serinin ilki.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Mart 2008 - 9.1 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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