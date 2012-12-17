eniXma Mayıs 2008 (Arşiv)

Sayı 20 - İçindekiler:
Vektör tabanlı grafik programı
Öğrenilmesi ve kullanımı kolay, kısa süre içinde pratik işlemlerinizi de yapabileceğiniz bir grafik programı. Vektör tabanlı olması nedeniyle svg formatı kullanılarak çözünürlük sorununuz kalmıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Temel dizinleri tanıyalım
Bir işletim sistemi o sistemin yollarının, yörelerinin haritası gibidir. İyi bildiğinizde yolunuzu şaşırmazsınız.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Şifrelesek de saklasak...
Önemli ve gizli bilgilerinizin saklanması için diskinizi ya da bölümlerini şifreleyerek kullanabilmenizin yolları...
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Zaten hızlı olsa da...
Kurulum biçimi nedeniyle zaten sisteminize göre optimize edilmiş olan Gentoo kurulumunuzu birkaç küçük ayar ile biraz daha hızlandırmanız mümkün.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Yeni bir yerli dağıtım
Yeni bir yerli Linux dağıtımı doğmakta. Mandriva üzerine kurulu PCLinuxOs'un üzerine inşa edilen yeni dağıtım atalarının bütün üstün özelliklerini taşıyor.
Yazar: Adnan Kaya (adnan@enixma.org)
Yeni bir bahar sürümü
Kurulumu ve kullanımı kolay bir Linux dağıtımı olma amacıyla yola çıkan Mandriva Linux yeni sürümünde bunu büyük ölçüde başarmış durumda.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Özelliklerini kendiniz belirleyin
Çok bilinen slax gibi Slackware tabanlı ve modül sistemine sahip bir 'mini' LiveCD dağıtımı olan NimbleX'in en önemli özelliklerinden birisi 'ISO'yu kendinizin biçimlendirebilmesi.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Beklenen yeni sürüm
Yaygın olarak kullanılan Ubuntu Linux'un beklenen yeni sürümü 8.04 kısa zaman önce çıktı. Yeni sürümü kısaca tanıtıyoruz.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Farklılık isteyenlere
Çekirdeği Linux'tan farklı bir başka özgür işletim sistemi olan BSD üzerine kurulu PcBSD'nin 1.5 sürümü kısa bir süre önce çıktı ve ilgi topladı.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Güvenlik
Linux'ta kabuk programlama yazısı, güvenli program yazma konusunu işliyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Bilgisayar ile bağlantı - Rx.
Seri port kullanımı birçok programcının ilgisini çeken bir uygulamadır. Linux'ta seri port aracılığı ile kontrol uygulamasının en basit biçimi olarak bir ledin durumunun öğrenilmesi.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Mayıs 2008 - 7.5 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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