17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Mayıs 2008 (Arşiv)

eniXma yirminci sayısı Mayıs 2008'de yayınlandı. Bu sayıda eniXma'nın hazırlanmasında kullanılan Inkscape, dosya hiyerarşisi tanıtımı, CryptSetup ile disk şifreleme, Linux dağıtımları incelemeleri ile ipuçları konusunda Gentoo, Lapis Linux, Nimblex, Mandriva  ve Ubuntu yazıları ile PCBSD incelemesi, BASH ve Seri Port programlama yazıları yer alıyordu.

Sayı 20 - İçindekiler:


4 - Inkscape
Vektör tabanlı grafik programı

Öğrenilmesi ve kullanımı kolay, kısa süre içinde pratik işlemlerinizi de yapabileceğiniz bir grafik programı. Vektör tabanlı olması nedeniyle svg formatı kullanılarak çözünürlük sorununuz kalmıyor.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



8 - Linux'ta Temel Dizinler
Temel dizinleri tanıyalım

Bir işletim sistemi o sistemin yollarının, yörelerinin haritası gibidir. İyi bildiğinizde yolunuzu şaşırmazsınız.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)




9 - Cryptsetup İle Disk Şifreleme - II
Şifrelesek de saklasak...

Önemli ve gizli bilgilerinizin saklanması için diskinizi ya da bölümlerini şifreleyerek kullanabilmenizin yolları...

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)




15 - Gentoo'yu Hızlandırmak
Zaten hızlı olsa da...

Kurulum biçimi nedeniyle zaten sisteminize göre optimize edilmiş olan Gentoo kurulumunuzu birkaç küçük ayar ile biraz daha hızlandırmanız mümkün.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



17 - Lapis Linux
Yeni bir yerli dağıtım

Yeni bir yerli Linux dağıtımı doğmakta. Mandriva üzerine kurulu PCLinuxOs'un üzerine inşa edilen yeni dağıtım atalarının bütün üstün özelliklerini taşıyor.

Yazar: Adnan Kaya (adnan@enixma.org)



21 - Mandriva 2008.1 Spring
Yeni bir bahar sürümü

Kurulumu ve kullanımı kolay bir Linux dağıtımı olma amacıyla yola çıkan Mandriva Linux yeni sürümünde bunu büyük ölçüde başarmış durumda.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



33 - NimbleX
Özelliklerini kendiniz belirleyin

Çok bilinen slax gibi Slackware tabanlı ve modül sistemine sahip bir 'mini' LiveCD dağıtımı olan NimbleX'in en önemli özelliklerinden birisi 'ISO'yu kendinizin biçimlendirebilmesi.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)



36 - Ubuntu 8.04
Beklenen yeni sürüm

Yaygın olarak kullanılan Ubuntu Linux'un beklenen yeni sürümü 8.04 kısa zaman önce çıktı. Yeni sürümü kısaca tanıtıyoruz.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)




39 - PcBSD 1.5
Farklılık isteyenlere

Çekirdeği Linux'tan farklı bir başka özgür işletim sistemi olan BSD üzerine kurulu PcBSD'nin 1.5 sürümü kısa bir süre önce çıktı ve ilgi topladı.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)



43 - Kabuk Programlama - XVII
Güvenlik

Linux'ta kabuk programlama yazısı, güvenli program yazma konusunu işliyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)




54 - RS232 - Seri Port - III
Bilgisayar ile bağlantı - Rx.

Seri port kullanımı birçok programcının ilgisini çeken bir uygulamadır. Linux'ta seri port aracılığı ile kontrol uygulamasının en basit biçimi olarak bir ledin durumunun öğrenilmesi.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org) 



eniXma Mayıs 2008 - 7.5 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0805.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 16:57
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