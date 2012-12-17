eniXma Nisan 2008 (Arşiv)

Sayı 19 - İçindekiler:
Tehlikeli ve yanlış yaklaşımlar.
Aydınlık ile karanlığın, özgür yazılım ile özgür olmayan yazılımların arasındaki 'alacakaranlık' bölgede olanlar, bu bölgedeki tehlikeler...
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Linux'ta program yerelleştirmesi.
Linux'ta yerelleştirmek için güçlü ve kullanışlı bir program olan KBabel.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Hassas verileriniz için şifreli disk
Herkesin başkasından saklamak isteyeceği gizli ve önemli bilgileri olabilir. Bunları kolaylıkla saklamak için güzel bir yazılım.
Yazar : Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Masaüstünüzdeki yerküreniz.
KDE4 hızla gelişiyor. Marble masaüstünüzdeki yerküre olarak kullanabileceğiniz bir KDE4 programı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Celestia, Stellarium, KStars.
Teleskopunuz olmasa da uzayı incelemek ister miydiniz? Bu üç program ile zahmetsizce bunu yapabilirsiniz. Hatta teleskopla yapamadıklarınızı bile...
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Sabit disk bölümleme
Linux kurulumunda ilk karşılaşılan konu disk bölümlemesidir. GParted çok kullanılan ve kullanışlı bir disk bölümleme programı.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Şifrelesek de saklasak...
Verilerinizi şifrelemenin bir yolu da diskinizi şifrelemekten geçiyor. Cryptsetup ile disk şifrelemenin inceliklerini bu yazıda bulacaksınız.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Yeni bir paket yöneticisi doğuyor.
İlginç bir dağıtım olan Gentoo için portage sistemi ile de uyumlu olarak geliştirilen yeni paket yöneticisi.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
'lxnay', Fabio Enculiani ile kısa bir söyleşi.
Entropy programının da yazarı olan, Sabayon proje lideri Fabio Enculiani ile kısa bir söyleşi ilginizi çekebilir.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Fonksiyonların kullanılması ve çalıştırılması.
Linux'ta kabuk programlama yazısı, fonksiyonların kullanılmaları ve çalıştırılmasını işliyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Bilgisayar ile bağlantılı kontrol.
Seri port kullanımı birçok programcının ilgisini çeken bir uygulamadır. Linux'ta seri port aracılığı ile kontrol uygulamasının en basit biçimi olarak bir ledin yakılıp söndürülmesi.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
eniXma Nisan 2008 - 6.2 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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