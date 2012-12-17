17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Nisan 2008 (Arşiv)

eniXma on dokuzuncu sayısı Nisan 2008'de yayınlandı. Bu sayıda KDE uygulamaları olan KBabel, ve Marble, astronomi yazılımları, disk şifreleme uygulaması olan TrueCrypt, RealCrypt ve CryptSetup, disk bölümleme ve bölümleri düzenleme uygulaması Gparted, Gentoo tabanlı Linux dağıtımı olan Sabayon'un proje lideri ile röportaj, BASH ve Seri Port programlama yazıları yer alıyordu.

Sayı 19 - İçindekiler:


4 - Gri Alanlar
Tehlikeli ve yanlış yaklaşımlar.

Aydınlık ile karanlığın, özgür yazılım ile özgür olmayan yazılımların arasındaki 'alacakaranlık' bölgede olanlar, bu bölgedeki tehlikeler...

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)





7 - KBabel
Linux'ta program yerelleştirmesi.

Linux'ta yerelleştirmek için güçlü ve kullanışlı bir program olan KBabel.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)





9 - TrueCrypt/RealCrypt
Hassas verileriniz için şifreli disk

Herkesin başkasından saklamak isteyeceği gizli ve önemli bilgileri olabilir. Bunları kolaylıkla saklamak için güzel bir yazılım.

Yazar : Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)




13 - Marble
Masaüstünüzdeki yerküreniz.

KDE4 hızla gelişiyor. Marble masaüstünüzdeki yerküre olarak kullanabileceğiniz bir KDE4 programı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




15 - Linux'ta Astronomi Programları
Celestia, Stellarium, KStars.

Teleskopunuz olmasa da uzayı incelemek ister miydiniz? Bu üç program ile zahmetsizce bunu yapabilirsiniz. Hatta teleskopla yapamadıklarınızı bile...

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



20 - GParted
Sabit disk bölümleme

Linux kurulumunda ilk karşılaşılan konu disk bölümlemesidir. GParted çok kullanılan ve kullanışlı bir disk bölümleme programı.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)




26 - Cryptsetup İle Disk Şifreleme
Şifrelesek de saklasak...

Verilerinizi şifrelemenin bir yolu da diskinizi şifrelemekten geçiyor. Cryptsetup ile disk şifrelemenin inceliklerini bu yazıda bulacaksınız.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)




30 - Entropy
Yeni bir paket yöneticisi doğuyor.

İlginç bir dağıtım olan Gentoo için portage sistemi ile de uyumlu olarak geliştirilen yeni paket yöneticisi.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




32 - Sabayon Proje Lideri İle Söyleşi
'lxnay', Fabio Enculiani ile kısa bir söyleşi.

Entropy programının da yazarı olan, Sabayon proje lideri Fabio Enculiani ile kısa bir söyleşi ilginizi çekebilir.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




33 - Kabuk Programlama - XVI
Fonksiyonların kullanılması ve çalıştırılması.

Linux'ta kabuk programlama yazısı, fonksiyonların kullanılmaları ve çalıştırılmasını işliyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)




53 - RS232 - Seri Port - II
Bilgisayar ile bağlantılı kontrol.

Seri port kullanımı birçok programcının ilgisini çeken bir uygulamadır. Linux'ta seri port aracılığı ile kontrol uygulamasının en basit biçimi olarak bir ledin yakılıp söndürülmesi.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org) 



eniXma Nisan 2008 - 6.2 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0804.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


Copyright/Copyleft eniXma 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 www.enixma.org
Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 16:31
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