5 Aralık 2012 Çarşamba

eniXma Ocak 2008 (Arşiv)

eniXma on altıncı sayısı veya 2008 yılının ilk sayısı Ocak 2008'de yayınlandı. Bu sayıda Nvidia grafik kartlarının çift monitör ile yapılandırılması, geubuntu ve mandriva ipuçları, Warzone ve vdrift oyunlarının tanıtımı, BASH kabuk programlama ve  pic devreleri programlama yazıları yer alıyordu. Dergi ile birlikte 2008 yılı takvimi de veriliyordu. Aşağıdaki bölüm dergi internet sayfasının aslı ile aynıdır.

Sayı 16 - İçindekiler:



4 - nVidia TwinView
Tek bilgisayarda iki monitör.

nVidia karta sahipseniz bilgisayarınıza ek bir monitör bağlayıp kullanma olanağınız vardır.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




6 - Tehlikeli Komutlar
Bilin ama sakın kullanmayın!

Linux'ta komut satırının gücünü herkes bilir. Bazı komutların yanlış ya da bilmeden kullanımı ise korkunç sonuçlar doğurabilir.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
9 - Mandriva İpuçları - I
Sıkça sorulan sorular.

Mandriva Linux kolay kurulumlu ve kullanımlı olsa da 'bilinmeyen zordur'. Aslında çok kolay birkaç işlem ile gerçekleştirilse de bazı konuları yeniden ele aldık.

Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)


13 - Geubuntu
Enlightenment ile Ubuntu.

Enlightenment grafik özellikleri ağır basam bir masaüstü ortamı. Ubuntu ile birleşince ortaya Geubuntu çıktı.

Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)

18 - Warzone 2100
Üç boyutlu strateji oyunu.

Warzone 2100, nükleer savaş sonucu yerlebir olan dünyada kaynak kapma savaşlarını konu alan üç boyutlu bir strateji oyunu.

Yazar: Ramazan Utku (racih.19@gmail.com)


20 - Vdrift
Zoru sevenlere...

Gelişmiş grafik ve fizik motoru ile gerçeğine yakın simülasyon sağlayan otomobil yarış oyunu. İyi donanımı olan ve Torcs'tan zor bir oyun isteyenlere.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




26 - Kabuk Programlama: Bash - XIV
Metin dosyaları ile çalışmak - Son.

Kabuk programlama dizisi, metin dosyaları üzerinde çalışmanın son konusu, awk ile çalışmayı örnekleriyle anlatarak devam ediyor.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)

37 - Pic İle Trafik Işıkları
Kolay bir tasarım.

Pic programlama serisinin bu yazısında trafik ışıklarını kontrol eden bir program yazıyoruz.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




 Hediye: eniXma 2008 takvimi


eniXma Ocak 2008 - 9.4 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0801.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 15:39
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