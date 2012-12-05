eniXma Ocak 2008 (Arşiv)

Sayı 16 - İçindekiler:
Tek bilgisayarda iki monitör.
nVidia karta sahipseniz bilgisayarınıza ek bir monitör bağlayıp kullanma olanağınız vardır.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Bilin ama sakın kullanmayın!
Linux'ta komut satırının gücünü herkes bilir. Bazı komutların yanlış ya da bilmeden kullanımı ise korkunç sonuçlar doğurabilir.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Sıkça sorulan sorular.
Mandriva Linux kolay kurulumlu ve kullanımlı olsa da 'bilinmeyen zordur'. Aslında çok kolay birkaç işlem ile gerçekleştirilse de bazı konuları yeniden ele aldık.
Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Enlightenment ile Ubuntu.
Enlightenment grafik özellikleri ağır basam bir masaüstü ortamı. Ubuntu ile birleşince ortaya Geubuntu çıktı.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
Üç boyutlu strateji oyunu.
Warzone 2100, nükleer savaş sonucu yerlebir olan dünyada kaynak kapma savaşlarını konu alan üç boyutlu bir strateji oyunu.
Yazar: Ramazan Utku (racih.19@gmail.com)
Zoru sevenlere...
Gelişmiş grafik ve fizik motoru ile gerçeğine yakın simülasyon sağlayan otomobil yarış oyunu. İyi donanımı olan ve Torcs'tan zor bir oyun isteyenlere.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Metin dosyaları ile çalışmak - Son.
Kabuk programlama dizisi, metin dosyaları üzerinde çalışmanın son konusu, awk ile çalışmayı örnekleriyle anlatarak devam ediyor.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Kolay bir tasarım.
Pic programlama serisinin bu yazısında trafik ışıklarını kontrol eden bir program yazıyoruz.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Hediye: eniXma 2008 takvimi
eniXma Ocak 2008 - 9.4 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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