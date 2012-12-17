eniXma Şubat 2008 (Arşiv)

eniXma on yedinci sayısı Şubat 2008'de yayınlandı. Bu sayıda FSF 'nin bakış açısına paralel olarak açık kaynak eleştirisi, DivX dosyalarına alt yazı ekleme, grafik işleme, elektronik devre simülasyonu, KDE4 ve farklı ağ yapılandırmalarının kullanılması ile farklı ağlarda dolaşım, Gentoo Linux ve DesktopBSD incelemeleri, Truva Linux ve hobi amaçlı geliştirilen farklı işlemtim sistemlerine ilişkin inceleme ve tanıtım yazıları yer alıyordu.
Sayı 17 - İçindekiler:
Kavramlar karışmamalı.
Kavramların karışması yanlış olana yarar. Özgür yazılım ve açık kaynak kavramlarını da doğru olarak öğrenmeli ve kullanmalıyız.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Linux'ta kendiniz de yapabilirsiniz.
Birçok film orijinal seslendirmesiyle geliyor. Bu filmler için altyazıları kendiniz de hatırlayabilirsiniz.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
En yaygın bilgisayar aksesuarlarından webcam kullanarak fotoğraf ve videonuzu çekmek için 'Chhese' kullanabilirsiniz. Resim ve videolarınıza efekt de ekleyebilirsiniz.
Yazar : Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Elektronik devre simülatörü.
Linux'ta elektronik devrelerin simülasyonu için GnuCap ya da ngSpice kullanan küçük ve kullanışlı bir program.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Masaüstü kullanımında yeni dönem.
Linux'un gelişmiş masaüstü ortamı KDE'nin uzun zamandır beklenen ve büyük yenilikler içeren yeni sürümü çıktı. Gelen yenilikler ile masaüstü kullanım alışkanlarınız değişecek.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Farklı ortamlarda ağ kullanımı.
Bir dizüstü bilgisayarınız varsa farklı ortamlarda bulunan ağ bağlantılarını kullanmak sizin için önemli olacaktır. Ağ profilleri aracılığı ile işiniz kolaylaşmakta.
Yazarlar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org), Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org), Sinan İnan (sinantux@gmail.com)
Bir başka dünya.
Kaynak koddan program kurma denilince ilk akla gelenlerden ve zoru sevenlerin kullandığı Linux dağıtımı.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Bir başka işletim sistemi.
Açık kaynak kodlu ancak lisansı biraz farklı olan, farklı bir işletim sistemi: DesktopBSD.
Yazar: Ramazan Utku (racih.19@gmail.com)
Gnome, Enlightenment, Xfce ve diğerleri.
Mandriva'da KDE en çok kullanılan masaüstü olsa da diğerlerini de aynı yaklaşımla kullanabilirsiniz.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Atlantis'ten mektup var.
Ülkemizden bir Linux dağıtımı olan Truva Linux'un hikayesi geliştiricisinin kaleminden anlatılıyor.
Yazar: Onur Özdemir (onur.atlantis@gmail.com)
Şimdilik küçükler.
Linux gibi gelişmiş bir işletim sisteminin yanında, GPL lisansına sahip hobi amaçlı işletim sistemleri de bulunmakta.
Yazar: Atilla Duru (atilla@enixma.org)
eniXma Şubat 2008 - 8.9 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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