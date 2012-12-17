eniXma Temmuz 2008 (Arşiv)

Sayı 22 - İçindekiler:
Sepet sepet notlar
İlginç özelliklere sahip, kullanışlı ve çok yönlü masaüstü not tutucu.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Linux masaüstünüzü kaydedin
Sunularınız ve anlatım için masaüstünüzün videosunu kaydetmenize yarayan Linux programları.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Çokyönlü bir kolay başlatıcı
Kolay bir şekilde aradığınız şeyin ismini girerek ulaşabileceğiniz ilginç bir hızlı başlatıcı.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Yeni, daha hızlı, daha güçlü, daha güzel...
Özgür yazılım dünyasının en önemli internet tarayıcılarından Firefox'un yeni sürümü 3.0.
Yazarlar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org), Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Temel şifreleme programlarından GPG - GNU Privacy Guard'ın kısa bir tanıtımı.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)
Off-the-Record şifreli iletişim protokolü
İnternette iletişim ve veri güvenlik için şifreleme yöntemlerinden biri; Off-the-Record protokolü detaylarıyla ele alınıyor.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)
Diskdrake ile kolay ve kullanışlı yönetim
Kurulumu ve kullanımı kolay, gelişmiş bir Linux dağıtımı olan Mandriva Linux'un disk yönetim aracı diskdrake.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Revisor, LiveCD Tools ve LiveCD/USB
Fedora'ya katkıda bulunanlar güzel projeler hazırlıyorlar. Ele alınan üç araç ile kendinize özel Fedora yapabilirsiniz.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Küçük, hızlı, değişik
Linux küçük bilgisayarlara bile ugulanabilen çok yönlü bir işletim sistemi. Bu tür dağıtımlardan biri olan Linpus Linux'un 'Lite' sürümü tanıtılıyor.
Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)
Topluluk projesinin ürünü
Önemli Linux dağıtımlarından OpenSUSE'nin topluluk temelli geliştirilen son sürümü 11.0 tanıtılıyor. .
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
eniXma Temmuz 2008 - 5.4 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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