17 Aralık 2012 Pazartesi

eniXma Temmuz 2008 (Arşiv)

eniXma yirmi ikinci sayısı Temmuz 2008'de yayınlandı. Bu sayıda KDE uygulamaları olan Katapult ve Basket, Linux dağıtımları olan Mandriva, OpenSUSE ve Linpus Linux Lite incelemeleri ile Fredora Spins projesi kapsamında geliştirilen özelleştirilmiş Fedora sürümü hazırlama uygulaması olan Revisor, Firefox 3 incelemesi, ekran görüntüsünün ve ses kaydının alınmasını sağlayan uygulamalar, GnuPG tanıtımı ve Off-the-record şifreleme ve Mandriva disk yönetimi yazıları yer alıyordu.

Sayı 22 - İçindekiler:


4 - Basket
Sepet sepet notlar

İlginç özelliklere sahip, kullanışlı ve çok yönlü masaüstü not tutucu.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




6 - Ekran Kaydediciler
Linux masaüstünüzü kaydedin

Sunularınız ve anlatım için masaüstünüzün videosunu kaydetmenize yarayan Linux programları.

Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)




8 - Katapult
Çokyönlü bir kolay başlatıcı

Kolay bir şekilde aradığınız şeyin ismini girerek ulaşabileceğiniz ilginç bir hızlı başlatıcı.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)



11 - Firefox 3.0
Yeni, daha hızlı, daha güçlü, daha güzel...

Özgür yazılım dünyasının en önemli internet tarayıcılarından Firefox'un yeni sürümü 3.0.

Yazarlar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org), Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)



15 - GPG Nedir? Nasıl kullanılır?

Temel şifreleme programlarından GPG - GNU Privacy Guard'ın kısa bir tanıtımı.

Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com)




17 - OTR Şifreleme
Off-the-Record şifreli iletişim protokolü

İnternette iletişim ve veri güvenlik için şifreleme yöntemlerinden biri; Off-the-Record protokolü detaylarıyla ele alınıyor.

Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org)





24 - Mandriva'da Disk Yönetimi
Diskdrake ile kolay ve kullanışlı yönetim

Kurulumu ve kullanımı kolay, gelişmiş bir Linux dağıtımı olan Mandriva Linux'un disk yönetim aracı diskdrake.

Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)




26 - Size Özel Fedora
Revisor, LiveCD Tools ve LiveCD/USB

Fedora'ya katkıda bulunanlar güzel projeler hazırlıyorlar. Ele alınan üç araç ile kendinize özel Fedora yapabilirsiniz.

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)





32 - Linpus Linux Lite
Küçük, hızlı, değişik

Linux küçük bilgisayarlara bile ugulanabilen çok yönlü bir işletim sistemi. Bu tür dağıtımlardan biri olan Linpus Linux'un 'Lite' sürümü tanıtılıyor.

Yazar: Fırat Kutlu (firatkutlu@gmail.com)



35 - OpenSUSE 11.0
Topluluk projesinin ürünü

Önemli Linux dağıtımlarından OpenSUSE'nin topluluk temelli geliştirilen son sürümü 11.0 tanıtılıyor. .

Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)




eniXma Temmuz 2008 - 5.4 MB (tar.gz)

Yansı 1: https://belgeler.goksinakdeniz.net/enixma/enixma0807.tar.gz

Yansı 2: https://docs.google.com/


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Gönderen Gökşin Akdeniz zaman: 17:45
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