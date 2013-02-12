eniXma Ocak 2009 (Arşiv)

eniXma yirmi sekizinci sayısı Ocak 2009'de yayınlandı. Arama motorlarını doğrudan erişerek kullanmak için geliştirilmiş olan mycroft, resim dosyalarındaki exif bilgilerinin düzenlenmesinde kullanılan gexif, Bir diğer resim düzenleme yazılımı olan ShowPhoto, fizik alanında bir simülasyon yazılımı olan step, paylaşımlı olarak kullanılan kitaplıklar, Blender projesi kapsamında hazırlanan bir anmimasyon olna Yo Frankie ile dağıtım incelemelerinden Slackware ve Ubuntu minimal bu sayının içeriğini oluşturuyor.
Sayı 28 - İçindekiler:
Arama motoru yardımcısı
Arama motorları bilgiye erişim için hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Arama motorlarına menü altından doğrudan ve kolayca erişmek isterseniz Mycroft sizin için.
Yazar: Fırat Kutlu (firat@enixma.org)
Resimlerinizin Exif bilgilerini değiştirin
Günümüzde fotoğraf filmi kullanan makinaların yerini almış olan sayısal fotoğraf makinaları çeşitli bilgiyi dosyaya eklerler. Exif sistemindeki bu bilgilere ulaşıp isterseniz değiştirebilirsiniz.
Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
Resimlerinizi güzelleştirin
Linux'ta fotoğraf işlemek için ilk akla gelen gimp olsa da, kolay kullanılan ve birçok hazır özelliği ile gelen ShowPhoto hayatınızı kolaylaştıracak.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Fizik için simülasyon
KDE4 sistemi beraberinde yeni yazılımları da getiriyor. Fizik simülasyonları için geliştirilen Step bunlardan birisi. Step ile fizik dersinde laboratuvara gitmeden de deney yapabilirsiniz.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Nam'ı diğer lib.so dosyaları
Program yazanlar için birden fazla programa hazır fonksiyon sunan kütüphane ya da library dosyaları hakkında bilmeniz gerekenler...
Yazar: Fırat Kutlu (firat@enixma.org)
Blender'den oyun projesi
3 boyutlu animasyon programı olan Blender'den bu sefer oyun motoru ve projesi geldi. Sevimli sincap Frankie'nin maceralarına siz de katılın.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Eski bir dost, yeni bir sürüm
Geliştirilmekte olan en eski Linux dağıtımı Slackware'in 12.2 sürümü her zamanki sadeliği ve yaklaşımı ile sunuldu.
Yazar: Kemal Ilgar Eroğlu (kemal.ilgar@enixma.org
Eski bilgisayarlara da Ubuntu
Sık kullanılan Ubuntu dağıtımını eski ve düşük güçlü bilgisayarlara da kurabilirsiniz. Ubuntu Minimal bunun için.
Yazar: Ali İskender Turan (hankarun@gmail.com
eniXma Ocak 2009 - 8.9 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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