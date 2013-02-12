eniXma Şubat 2009 (Arşiv)

eniXma otuzuncu sayısı Şubat 2009'de yayınlandı.Bu sayıda cairo-dock, KDE için dosya yöneticisi uygulaması olan krusader, SWF dosyaları ile çalışanlar için swftools, ksenseors ve lmsensors, geliştirici araçlarından bir tanesi olan sürüm kontrol sistemleri, QT4 için hazırlanmış olabn ve QT4 uygulamları geliştirmek için kulanılan QTCreator ve BSD yazı dizisinin ikinci bölümü bu sayının içeriğini oluşturuyor.
Sayı 30 - İçindekiler:
Güzel görünümlü ve hızlı bir panel
Görsel etkilerin bol olduğu bir program başlatıcı olarak Cairo-dock, kullanımı kadar ayarlanması da zevkli olan bir program.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Modern iki panolu dosya yöneticisi
Çift panelli ve tuştakımı ile kullanımına desteği ileri seviyede olan Krusader dosya yöneticisi eskilerden bir esinti getiriyor. Dikkatli olmak lazım, alışkanlık yapıyor.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
7 - Swftools
Linux'ta swf (flash) animasyon araçları
Linux 'kullanmamak' isteyenlerin en başta gelen bahanelerinden birisi Flash animasyonlarını hazırlayamamaları. Swftools araçları ile her ne kadar onların alıştıkları yöntemlerle olmasa da birçok işlemi yapabiliyorsunuz.
Yazar: Fırat Kutlu (firat@enixma.org)
Bilgisayarınızın algılayıcılarını görüntüleyin
Bilgisayarınızın donanımı ile ilgili verilerin gö rüntülenmesi için lm_sensors üzerinde çalışan KSensors kullanılabilir.
Yazar: Recep Ayan (recep@enixma.org)
Birden fazla geliştiricinin uyumlu çalışması için
Program yazarlarının birlikte çalışmalarında önemli bir yeri olan sürüm kontrol yazılımları sistem kategorisinde kısaca tanıtılıyor.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
QT4 için geliştirme ortamı
QT4 için geliştirilmiş ve bugüne kadar elimizde var olan geliştirme sistemlerinin eksikliklerini gidermiş gibi görülen QTCreator belki de ilerde çok sayıda program yazarının en önemli aracı olacak.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
FreeBSD ile ilk adımlar
Türkçe kaynak olarak yalnızca eniXma'da yer alan BSD konulu yazı serimizin ikincisine bu ay yer veriyoruz. BSD ile ilgilenenler için iyi bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
eniXma Şubat 2009 - 6.4 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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