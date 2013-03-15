eniXma Mart 2009 (Arşiv)

eniXma otuzbirinci sayısı Mart 2009'de yayınlandı. Bu sayıda tarayıcı kullanımı için geliştirilmiş kullanıcı arayüz uygulamaları olan xsane, sane vb, 3D model hazırlama yazılımı olan K3D, GNOME masaüstünü yapılandırmak için kullanılan gconf aracı için geliştirilmiş olan gconf-editor, JAVA geliştirme ortamı Netbeans, CD çalışan Linux dağıtımı oan Knoppix, BSD yazı dizisinin 3. bölümü yer alıyordu.
Sayı 31 - İçindekiler:
Sane, Xsane ve Scanlite
Tarayıcılar Linux'ta sane altyapısı ile desteklenmekte. Kullanıcı arabirimi olarak iki programı tanıtıyoruz: Xsane ve Scanlite.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Üç boyutlu modelleme
Günümüzün 'gişe yapan' ünlü çizgi-animasyon filimlerinin hazırlandığı sistem olarak Linux'ta sıradan kullanıcıların 3 boyutlu modelleme yapmak için kullanabilecekleri bir program K-3D.
Yazar: Tanju Taşçılar (tanju@enixma.org)
Gnome'u ayarlıyoruz
Gnome'un sahip olduğu registry benzeri merkezi yapılandırma sistemi üzerinde çalışan gconf-editor Gnome kullanıcılarının başvurabilecekleri önemli bir sistem aracı.
Yazar: Gürkan Gür (gurkan@enixma.org)
Eskilerden günümüze kalan
Unix ailesinin yetersiz bilgisayar donanımları zamanında geliştirilen ve günümüzde hala bir yapılandırma aracı olarak kullanılan vi editörü yazımızın ilk bölümü.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
Java için uygulama geliştirme ortamı
Program geliştiriciler yalnızca bir editör ve konsol ile çalışmazlar. Grafik ortamda geliştiricinin gereksiz yükünü alan bir geliştirme ortamı olarak Netbeans java ile yazılmış gelişmiş bir IDE.
Yazar: Ramazan Utku (racih.19@gmail.com)
CD/DVD'den çalışan Linux'ların atası
Diğer işletim sistemlerinin özgür olmamaları nedeniyle hiçbir zaman tam olarak kullanamayacakları CD'den çalışma işlemi yıllardır Linux'ta kullanılıyor. Bunun öncüsü Knoppix'in 6. sürümünü inceliyoruz.
Yazar: Fırat Kutlu (firat@gmail.com)
Kurulum
Türkçe kaynak olarak yalnızca eniXma'da yer alan BSD konulu yazı serimizin üçüncüsünü bu ay yer veriyoruz. BSD ile ilgilenenler için iyi bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.
Yazar: Gökşin Akdeniz (goksin@enixma.org)
eniXma Mart 2009 - 11.2 MB (tar.gz)
Yansı 2: https://docs.google.com/
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